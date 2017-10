Márquez é o mais rápido na Austrália e fatura sétima pole do ano na MotoGP

O espanhol Marc Márquez voltou a ser o mais rápido em um treino classificatório da MotoGP e garantiu a pole position da etapa da Austrália. Neste sábado, o piloto da Honda deixou para trás os concorrentes e, por isso, sairá na frente na prova que acontecerá no domingo, no circuito de Phillip Island.

Líder da temporada e em busca de seu quarto título na categoria, apenas aos 24 anos, Márquez deu passo importante para buscar sua sexta vitória no ano. A três etapas para o fim da competição, o espanhol garantiu a sétima pole de 2017 ao completar sua melhor volta em 1min28s386.

Não só pôde comemorar a pole para domingo, Márquez também celebrou o péssimo sábado de seu principal rival na briga pelo título. O italiano Andrea Dovizioso teve muitas dificuldades neste sábado, decepcionou e sairá somente na 11.ª colocação do grid, depois de marcar 1min29s496 no treino.

O sábado, aliás, exigiu que as equipes se ambientassem a condições climáticas bem diferentes. Se pela manhã, no Q1, a chuva atrapalhou os pilotos, à tarde, no Q2, o sol apareceu no circuito e mudou completamente os ajustes programados para as motos.

Logo atrás de Márquez, sairá outro espanhol. Maverick Viñales, terceiro colocado da temporada, largará na segunda posição no domingo depois de cravar 1min28s719 neste sábado. O francês Johann Zarco surpreendeu e sairá em terceiro, completando a primeira fila, com 1min28s744.

A segunda fila terá o italiano Andrea Iannone, o australiano Jack Miller e o espanhol Pol Espargaró, respectivamente. Logo atrás deles, o italiano Valentino Rossi largará somente na sétima posição, depois de anotar 1min29s203 neste sábado. Outro veterano, o espanhol Dani Pedrosa foi ainda pior e sairá somente em 12.º, com 1min29s546.

A temporada 2017 da MotoGP tem Márquez na liderança da tabela com 244 pontos, 11 à frente de Dovizioso. Ainda na briga pelo título, Viñales é o terceiro colocado, com 203. Já Pedrosa, com 170, e Rossi, com 168, ficaram para trás e já não brigam mais pela conquista.

A etapa da Austrália de MotoGP acontecerá na madrugada de sábado para domingo, às 3 horas (de Brasília). Depois, a temporada terá apenas mais duas provas a serem disputadas: a etapa da Malásia, no dia 29, e a da Comunidade Valenciana, no dia 12 de novembro.