Marinho tem fratura no pé esquerdo e vai desfalcar o Santos de 4 a 6 semanas

Após passar por exames médicos, o atacante Marinho teve constatada uma fratura no pé esquerdo e, segundo previsão do departamento médico do Santos, vai desfalcar a equipe paulista de quatro a seis semanas.

O atacante se contundiu durante o duelo contra o Red Bull Bragantino, que terminou empatado sem gols, na Vila Belmiro, na última quinta-feira, na estreia do Santos no Campeonato Paulista.

Dessa forma, Marinho está fora da partida desta segunda-feira, contra o Guarani, no Brinco de Ouro, em Campinas, às 20 horas, pela segunda rodada do torneio estadual.

Sem um dos principais jogadores do elenco santista, o técnico português Jesualdo Ferreira tem como alternativa para a ausência de Marinho Derlis González, Arthur Gomes e Tailson. Ele também pode utilizar Kaio Jorge ou Raniel no comando de ataque.

A tendência é de que o paraguaio fique com a vaga no time titular. O outro desfalque da equipe praiana é o venezuelano Soteldo, que está na Colômbia disputando o pré-olímpico com a seleção sub-23 de seu país.