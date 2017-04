Maria Elisa/Carol Horta e Bárbara Seixas/Fernanda Berti duelarão na semi na China

O vôlei de praia brasileiro vai deixar a China com ao menos uma medalha. Neste sábado, as duplas Maria Elisa/Carol Horta e Bárbara Seixas/Fernanda Berti venceram dois jogos cada e se garantiram nas semifinais da etapa de Xiamen do Circuito Mundial, fase em que irão se enfrentar, o que garante a quem triunfar ao menos a prata.

Maria Elisa e Carol Horta avançaram nas oitavas de final ao superarem as também brasileiras Josi e Lili de virada, com parciais de 23/25, 23/21 e 15/11. Depois, nas quartas de final, venceram as russas Ukolova e Barsuk por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 24/22, garantindo presença nas semifinais.

Já Bárbara Seixas, medalhista de prata na Olimpíada do Rio, e Fernanda Berti também abriram o dia com uma vitória de virada, sobre as russas Motrich e Makroguzova por 21/23, 21/13 e 15/7. Nas quartas de final, elas novamente começaram perdendo, mas derrotaram as norte-americanas Day e Hochevar por 13/21, 21/16 e 15/12.

Juliana e Carol Solberg deixaram precocemente a disputa da etapa de Xiamen, um evento três estrelas. As brasileiras pararam logo nas oitavas de final ao perderam para as austríacas Schwaiger e Schützenhöfer por 2 sets a 1, com parciais de 22/20, 12/21 e 15/12.

Únicos representantes do País na chave masculina, Oscar e Hevaldo haviam sido eliminados antes, na última sexta-feira, logo na primeira rodada da etapa de Xiamen do Circuito Mundial de Vôlei de Praia.

