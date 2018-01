Maria Elisa e Carol Solberg perdem na final e levam a prata em Haia

Depois de uma forte sequência de jogos em Haia, Maria Elisa e Carolina Solberg foram derrotadas na final da etapa holandesa do Circuito Mundial de vôlei de praia, neste domingo. Elas ficaram com a medalha de prata após serem batidas pelas norte-americanas Alix Klineman e April Ross por 2 sets a 0, com parciais de 21/12 e 21/15.

As brasileiras vinham embaladas por três vitórias consecutivas no sábado. Elas avançaram pelas oitavas de final, quartas de final e semifinal sem perder um set sequer. Mas, neste domingo, não resistiram à dupla dos Estados Unidos - elas competiram juntas pela primeira vez no circuito.

Apesar do revés na final, Maria Elisa e Carol Solberg comemoram o segundo pódio em uma etapa do Circuito Mundial. O primeiro aconteceu justamente em Haia, em junho do ano passado. A dupla se juntou na metade da temporada passada. Pela prata, levaram 720 pontos no ranking do circuito e um prêmio de cerca de R$ 50 mil.

As brasileiras encerraram a campanha em Haia com sete vitórias e apenas uma derrota. Elas precisaram jogar mais partidas que as rivais porque começaram ainda na fase de qualificatório. O desafio físico se tornou maior porque Maria Elisa se casou em dezembro e precisou treinar durante a lua de mel.

A medalha de bronze da etapa ficou com as suíças Nina Betschart e Tanja Huberli, que superaram as checas Hermannova e Slukova neste domingo.