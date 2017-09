Marcos Rocha tem lesão diagnosticada no joelho e vira desfalque no Atlético-MG

Em meio ao mau momento na temporada, o técnico Rogério Micale ganhou uma nova dor de cabeça no Atlético-MG. Nesta quinta-feira, o lateral-direito Marcos Rocha foi diagnosticado com uma lesão no joelho e se tornou desfalque para o duelo diante do Vitória no domingo, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro.

Marcos Rocha havia torcido o joelho direito no empate de domingo diante do Avaí e ficou de fora dos últimos treinos do Atlético-MG. Não se sabia ao certo, no entanto, a gravidade do problema, até esta quinta, quando o clube confirmou que o lateral sofreu estiramento do ligamento colateral medial.

O Atlético-MG evitou especificar o tempo previsto de afastamento, mas o certo é que Marcos Rocha não terá condição de atuar neste domingo e voltará a ser desfalque. Como em diversas oportunidades nesta temporada, então, Alex Silva ocupará a vaga do jogador, que vem sendo perseguido por problemas físicos.

Sem Marcos Rocha, Micale comandou um trabalho tático nesta quinta-feira e praticamente definiu o Atlético-MG para encarar o Vitória. Sem o suspenso Elias, ele escalou a equipe com: Victor; Alex Silva, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Yago, Valdívia e Cazares; Luan e Fred.

Ao longo da atividade, o treinador promoveu mudanças e colocou Otero e Robinho nas vagas de Cazares e Luan, mas a escalação não deverá ser mudada. O elenco do Atlético-MG agora volta aos treinos na sexta-feira pela manhã, às 9h30.

