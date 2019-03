Marcos Rocha afirma que Palmeiras lutará para complicar o São Paulo

O lateral-direito Marcos Rocha, do Palmeiras, disse nesta quinta-feira que a chance de enfrentar o São Paulo e poder complicar o rival no Campeonato Paulista motiva o time para o clássico de sábado, no Pacaembu. Para o jogador, é mais adequado já derrotar a equipe do Morumbi neste momento da competição do que deixá-la avançar para a fase final.

"Se você tem a chance de eliminar um time grande como o São Paulo, tem que fazer. Não pode dar asa para cobra, porque ela voa e te pica", comentou o jogador em entrevista coletiva na Academia de Futebol. O São Paulo está na segunda posição do Grupo D e pode ser ultrapassado pelo Oeste em caso de derrota. Já o Palmeiras lidera o Grupo B e vai garantir vaga nas quartas de final se vencer.

Marcos Rocha explicou que o Palmeiras tem de explorar a má fase do São Paulo. "O Palmeiras vive um bom momento, principalmente depois da Libertadores. Já o São Paulo trocou de técnico e está mudando o elenco. Então, temos que aproveitar a instabilidade do adversário, mas respeitando a grandeza do time", disse o lateral. "É importante aproveitar o momento e tentar dificultar a vida do adversário", acrescentou.

O Palmeiras encerra a preparação para o clássico com um treino na manhã desta sexta-feira na Academia de Futebol. Depois de enfrentar o São Paulo, o time alviverde vai encerrar a participação na fase de grupos do Estadual ao receber a Ponte Preta, na quarta-feira, no Allianz Parque.