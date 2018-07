Marcos Junior faz 3 e comanda vitória do Flu em jogo-treino contra o Madureira

Recuperado de lesão, Marcos Junior fez três gols e comandou neste sábado a vitória do Fluminense por 4 a 2 sobre o Madureira, no último jogo-treino do time carioca antes do retorno das competições após o final da Copa do Mundo da Rússia. O centroavante João Carlos anotou o outro gol do Flu na atividade realizada no CT Pedro Antonio.

O jogo-treino foi dividido em três tempos: os dois primeiros de 45 minutos e o último de 30 minutos. Foi o quarto teste da equipe treinada por Marcelo Oliveira, com três triunfos sobre Madureira, Bangu e Maricá e uma derrota para a Portuguesa-RJ.

Com um problema no tornozelo direito, Gilberto não participou do teste deste sábado. O lateral está em tratamento para poder estar em campo no clássico contra o Vasco, na próxima quinta-feira, às 20 horas, em São Januário, em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a volta de Marcos Junior, livre de lesão muscular, sem Gilberto e com Richard testado na vaga de Airton, o Fluminense foi escalado para o jogo-treino com: Júlio César; Leo, Gum, Digão e Ayrton Lucas; Richard, Jadson, Dodi e Sornoza; Marcos Junior e Pedro.

Douglas foi outro a estar ausente na atividade. Alvo do Corinthians para substituir Maycon, negociado com o Shakhtar Donestk, o volante vinha sendo escalado no time titular pelo técnico Marcelo Oliveira, mas neste sábado deu lugar a Dodi.

Com a proposta do time paulista, é provável que o jogador de 21 anos deixe o Flu. Ele tem seis jogos pela equipe carioca no Brasileirão, isto é, um a menos que o número permitido para se transferir a outros clubes da Série A.