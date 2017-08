Marcos Guilherme minimiza exibições ruins do São Paulo: 'O importante é vencer'

Titular pela primeira vez no São Paulo no último domingo, na vitória sobre o Cruzeiro por 3 a 2, o atacante Marcos Guilherme diz ter consciência de que o time não fez uma boa exibição contra os mineiros, apesar do resultado positivo. Para ele, na atual situação do clube na tabela do Campeonato Brasileiro - 16º colocado com um ponto e um jogo a mais que a Chapecoense, que abre a zona de rebaixamento -, o que mais importa é a vitória.

"Nesse momento o mais importante é vencer. Se for jogando bem, é o ideal, mas se não der na técnica, vai na raça", avaliou o jogador, em entrevista coletiva antes do treino desta terça-feira no CT da Barra Funda. "Corremos muito, trabalhos muito e sabemos que precisamos melhorar o jogo coletivo. Agora é o momento chave para a equipe no Brasileirão"

A menos de um mês no São Paulo, Marcos Guilherme jogou quatro partidas - a última, como titular - e diz estar motivado para crescer no time de Dorival Junior. "A cada dia, tenho me entrosado mais com meus companheiros. Faz pouco tempo que cheguei e tenho melhorado minha parte física. Ainda tenho muito a melhorar e quer estar 100% o quanto antes para poder ajudar o São Paulo".

Marcos Guilherme também exaltou a importância do maior tempo que o São Paulo vem tendo para realizar treinamentos. "Agora com mais tempo para treinar, a equipe vai melhorar. Na semana passada (a primeira que Dorival teve para treinar a equipe durante uma semana cheia), conseguimos trabalhar todas as partes do time e nesta semana com certeza trabalharemos mais. Temos uma sequência importante na competição e agora é a hora do São Paulo somar pontos para poder pensar em coisas grandes nesse brasileiro".

Sobre o duelo contra o Avaí, marcado para o próximo domingo, às 16 horas, na Ressacada, pela 21ª rodada do Brasileirão, Marcos Guilherme diz esperar um jogo difícil. "É um jogo chave, queremos somar pontos e vamos trabalhar para fazer um grande jogo no domingo. Sabemos da importância de vencer dois jogos seguidos para subir na tabela. Se conseguirmos uma sequência de vitórias, poderemos ficar mais acima na tabela nos próximos cinco jogos".

Contratado por empréstimo até dezembro de 2018, Marcos Guilherme chegou ao São Paulo em julho e teve uma boa estreia no jogo contra o Botafogo, no Rio, quando marcou dois dos quatro gols que o time marcou na vitória por 4 a 3. O atacante ganhou destaque em 2014, depois de se firmar na equipe principal do Atlético-PR. Com a velocidade como uma das suas virtudes, ele acumulou convocações para as equipes de base da seleção brasileira.

As boas atuações renderam ao jogador a oportunidade de disputar o Mundial Sub-20, em 2015, quando a seleção brasileira ficou com o vice-campeonato. Sua regularidade despertou o interesse do futebol europeu e no início de 2017 acertou a transferência para o Dínamo Zagreb, da Croácia.

