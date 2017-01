Marcelo volta a treinar com bola no Real apenas sete dias após lesão

Quando o Real Madrid anunciou que Marcelo havia sofrido uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral esquerdo, sem divulgar o prazo de recuperação, a imprensa espanhola apostou que ele só voltaria a jogar dali a um mês, uma vez que esse costuma ser o período de afastamento em casos como este. Mas, neste sábado, apenas uma semana depois da lesão, Marcelo já treinou no gramado.

Ainda que o Real Madrid nunca tenha afirmado que esperava perder Marcelo por um mês, o retorno dele para o treino deste sábado foi tratado como "milagre" pelo site do jornal madrilenho Marca, por exemplo. O diário lembrou que Carvajal, que recebeu o mesmo diagnóstico, ainda está em tratamento.

Neste sábado, Marcelo foi a campo com uma bola no centro de treinamento do Real Madrid e trabalhou com bola acompanhado de um preparador físico, sem indicar dores. Ele não deverá ser relacionado para jogar contra a Real Sociedad, no domingo, mas agora vira uma possibilidade para Zidane ganhar um reforço contra o Celta, na semana que vem.

O brasileiro se machucou no sábado passado, contra o Málaga, pelo Campeonato Espanhol. Marcelo foi substituído logo aos 26 minutos do primeiro tempo e diagnosticado com lesão muscular de grau 2 após exames.

Veja Também

Comentários