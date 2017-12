Marcelo Teixeira disputará presidência do Conselho do Santos na segunda

Um dos nomes mais fortes na política do Santos nas últimas décadas, Marcelo Teixeira vai tentar voltar a ter um cargo de peso na direção do clube. Ele é um dos dois candidatos à presidência do Conselho Deliberativo do clube, em eleição agendada para a próxima segunda-feira.

Marcelo Teixeira presidiu o Santos pela primeira vez entre 1991 e 1993, depois retornando ao comando do clube de 2000 a 2009. Agora, então, ele lidera a chapa que tem o apoio dos componentes da "Santos Gigante", grupo da candidatura de Modesto Roma Júnior na eleição presidencial realizada en 9 de dezembro.

Matheus Guimarães Cury e Luiz Simões Polaco Filho serão os vices de Teixeira, enquanto Daniel Nascimento Curi e Daniel Pereira Alves são o primeiro e o segundo secretário, respectivamente, da candidatura.

Se a chapa de Teixeira tem o apoio de Modesto, presidente de saída do Santos, a outra chapa tem o apoio de José Carlos Peres, recém-eleito para comandar o clube no período entre 2018 a 2020. Otávio Alves Adegas é o candidato à presidência do Conselho Deliberativo do clube.

Norberto Gonçalves Júnior e Milton Teixeira Filho, irmão de Marcelo Teixeira, serão os vices de Adega, que presidiu o Santos em 1988. Marcello Francisco Coelho Pagliuso e José Roberto Rocha Paz são o primeiro e o segundo secretário, respectivamente, da candidatura.

Atualmente, o Conselho Deliberativo do Santos é presidido por Fernando Gallotti Bonavides. O seu sucesso para o período de 2018 a 2020 será definido através da votação dos conselheiros do clube, ao contrário da eleição presidencial, que conta com a participação dos sócios.