Marcelo Melo vence norte-americanos e avança na estreia em Madri

O brasileiro Marcelo Melo abriu com vitória a sua participação na Masters 1000 de Madri. O mineiro e o polonês Lukasz Kubot avançaram na estreia no evento disputado em quadras de saibro ao superarem os norte-americanos Brian Baker e Nicholas Monroe por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 5 minutos, nesta quarta-feira.

No primeiro set da partida, cada dupla teve um break point. Melo e Kubot converteram a chance que tiveram, salvaram a da dupla dos Estados Unidos e triunfaram por 6/3. Já na segunda parcial, o brasileiro e o polonês não tiveram o saque ameaçado e conseguiram uma quebra de serviço nas cinco chances que tiveram, o que foi suficiente para fecharem a parcial e o jogo em 2 sets a 0.

Agora Melo e Dodig aguardam a definição dos próximos adversários em Madri. Nas quartas de final, eles terão pela frente a parceria que avançar do duelo em que o croata Ivan Dodig, antigo parceiro do brasileiro, e espanhol Marcel Granollers vão encarar o italiano Fabio Fognini e o filipino Treat Huey.

SIMPLES - Pela chave de simples do Masters 1000 de Madri, o canadense Milos Raonic, o número 6 do mundo, superou o luxemburguês Gilles Muller, o 26º colocado no ranking, por duplo 6/4, empatando o confronto direto com o oponente em 2 a 2, após disparar dez aces e levar nove. Nas oitavas de final, o seu adversário vai ser o belga David Goffin.

O australiano Nick Kyrgios, número 20 do mundo, bateu o norte-americano Ryan Harrison (47º) por duplo 6/3 pel segunda rodada da competição espanhola. Com uma lesão no ombro, o francês Jo-Wilfried Tsonga abandonou o evento, levando o espanhol David Ferrer a avançar direto às oitavas de final.

Veja Também

Comentários