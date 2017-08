Marcelo Melo perde invencibilidade e fica com o vice nas duplas em Washington

Chegou ao fim neste domingo a invencibilidade de 17 partidas do brasileiro Marcelo Melo e de seu parceiro polonês Lukasz Kubot. Na decisão da chave de duplas do Torneio de Washington, uma competição de nível ATP 500 disputada nos Estados Unidos, eles perderam para o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4.

Cabeças de chave número 1 da competição, Kontinen e Peers já haviam eliminado na semifinal o brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray. E, diante dos segundos favoritos neste domingo, voltaram a se impor e venceram com certa tranquilidade, encerrando a boa sequência de Melo e Kubot. Para isso, dispararam 11 aces e não levaram nenhum, além de terem conseguido a única quebra de serviço do duelo, no segundo set.

Desde a eliminação na segunda rodada de Roland Garros, a dupla do brasileiro foi campeã dos Torneios de Hertogenbosch e de Halle e conquistou o título de Wimbledon, o mais tradicional de todos os Grand Slam.

A boa sequência de 17 vitórias consecutivas levou Marcelo Melo a assumir a liderança do ranking mundial de duplas - Kontinen, aliás, é o segundo e Peers o terceiro, enquanto Kubot vem em quarto. O brasileiro e o polonês também estão na frente no ranking que contabiliza os pontos do ano, seguidos pelos algozes deste domingo.

Essa foi a sétima final Marcelo Melo na temporada e o segundo vice-campeonato - ao lado de Kubot, perdeu a decisão do Masters 1000 Indian Wells. Na carreira, o brasileiro contabiliza agora 27 títulos e 21 vices.

Veja Também

Comentários