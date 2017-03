Marcelo Melo é derrotado na final de duplas do Masters 1000 de Indian Wells

Atuando ao lado do polonês Lukasz Kubot, o brasileiro Marcelo Melo foi derrotado, no final da noite deste sábado, na final do Masters 1000 de Indian Wells ao caírem diante do sul-africano Raven Klaasen e o norte-americano Rajeev Ram, que venceram de virada por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (1/7), 6/4 e 10/8.

Melo, que foi o oitavo cabeça de chave da importante competição disputada em quadras duras nos Estados Unidos, havia eliminado o compatriota Bruno Soares e o britânico Jamie Murray nas semifinais. E neste sábado acabou fracassando em sua tentativa de conquistar o quinto título de um Masters 1000 em sua carreira nesta que foi a sua sétima decisão de torneios deste nível do circuito profissional.

Melo e Kubot buscavam em Indian Wells o primeiro título nesta temporada, sendo que eles começaram a formar parceria oficialmente apenas no começo deste ano, embora já tivessem disputados torneios juntos anteriormente. Eles acumulam dois troféus atuando juntos, ambos obtidos no Torneio de Viena, em 2015 e 2016.

Atual nono colocado do ranking individual de duplistas, Melo também almejava o seu 23º título no circuito profissional, depois de ter obtido três taças no ano passado, sendo duas delas de Masters 1000, uma em Cincinnati, também nos Estados Unidos, e outra em Montreal, no Canadá.

O jogo deste sábado foi bastante equilibrado, com nenhuma das duas duplas conquistando quebras de saque do primeiro set, fato que forçou o tie-break, no qual o brasileiro e o polonês foram bem superiores e liquidaram em 7/1.

Na segunda parcial, Melo e Kubot até chegaram a conquistar uma quebra de saque e colocaram pressão em seus adversários, mas Klaasen e Ram converteram dois de quatro break points, sendo o último deles no décimo game, no qual empataram o jogo ao fecharem em 6/4.

Já no match tie-break, o brasileiro e o polonês conquistaram um mini break para abrir 5/4 e depois ficaram em vantagem de 6/5 após dois saques de Melo. Mas depois veio o empate por 6/6 e a disputa seguiu equilibrada, com alternância de pontos para os dois lados até 8/8, antes de o norte-americano e o sul-africano conseguirem o match point em 9/8 e assegurarem a taça em seguida após um erro de Melo.

Também neste sábado, a suíça Martina Hingis e a chinesa Chan Yung-Jan conquistaram o título da chave feminina de duplas em Indian Wells ao derrotarem na decisão as checas Lucie Hradecka e Katerina Siniakova por 7/6 (7/4) e 6/2. Foi o primeiro troféu da veterana tenista suíça, ex-número 1 do mundo de simples, ao lado de Chan como parceira.

