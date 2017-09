Marcelo Melo e André Sá vencem e se enfrentam nas duplas em Shenzhen

As quartas de final da chave de duplas do Torneio de Shenzhen, ATP 250 chinês disputado em quadras duras, terão um confronto entre brasileiros. Nesta quarta-feira, André Sá e Marcelo Melo venceram seus respectivos jogos de estreia e agora duelarão por uma vaga nas semifinais.

Melo joga em Shenzhen ao lado do alemão Alexander Zverev, hoje o quarto colocado no ranking de simples. E eles derrotaram o chileno Hans Podlipnik-Castillo e o bielo-russo Andrei Vasilevsk por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4, em 1 hora e 30 minutos.

O triunfo de André Sá foi mais sofrido. O brasileiro e o israelense Dudi Sela derrotaram o checo Roman Jebavy e o holandês Matwe Middelkoop por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 5/7 e 13/11, em 1 hora e 31 minutos.

A quarta-feira em Shenzhen também foi o dia da estreia do belga David Goffin, um dos candidatos ao título da chave de simples E o número 12 do mundo não decepcionou, tendo derrotado o russo Evgeny Donskoy, o 88º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4, em 1 hora e 23 minutos. O belga disparou sete aces e converteu um break point para avançar.

Nas quartas de final do evento chinês, Goffin terá pela frente o norte-americano Donald Young, número 61 do mundo, que superou o francês Jeremy Chardy por 7/6 (7/5) e 6/4.

O chinês Zhang Zhizhen e o suíço Henri Laaksonen também triunfaram e vão se enfrentar nas quartas de final. Já o bósnio Damir Dzumhur, campeão em São Petersburgo na semana passada, ampliou a série de vitórias ao ganhar o seu jogo de estreia no Torneio de Shenzhen.

Veja Também

Comentários