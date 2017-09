Marcelo Melo cai na 2ª rodada das duplas no US Open; Cilic perde em simples

Campeão de Wimbledon, Marcelo Melo se despediu de forma precoce do US Open nesta sexta-feira. O brasileiro e o polonês Lukasz Kubot foram eliminados pelos franceses Julien Benneteau e Edouard Roger-Vasselin por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/2), em 1h26min de duelo em Nova York.

Vindos de vitória apertada na estreia, Melo e Kubot oscilaram no serviço ao longo do segundo jogo na quadra dura do Grand Slam norte-americano - no US Open, os jogos de duplas são em melhor de três sets. A parceria não anotou sequer um ace e cometeu cinco duplas faltas. E não passou do aproveitamento de 58% dos pontos quando jogou com o primeiro saque.

Desta forma, perderam o saque por duas vezes no set inicial e repetiram a dose na segunda parcial, quando também faturaram duas quebras. No tie-break, contudo, os experientes franceses mantiveram o domínio que exibiram praticamente ao longo de todo o jogo. Melo e Kubot formavam a dupla cabeça de chave número dois do torneio de duplas.

Com o revés, o Brasil seguirá representado na chave masculina por Bruno Soares e Rogério Dutra Silva. Soares e o escocês Jamie Murray são os atuais campeões e estão garantidos na segunda rodada, assim como Rogerinho, que joga ao lado do italiano Paolo Lorenzi. Os dois brasileiros voltam à quadra no sábado.

Na chave de simples, a sexta-feira também começou com surpresa. Campeão do US Open de 2014, o croata Marin Cilic se despediu na terceira rodada ao ser despachado pelo argentino Diego Schwartzman, 29º cabeça de chave, por 4/6, 7/5, 7/5 e 6/4. Cilic entrou no torneio como cabeça cinco, mas ocupava a posição do segundo porque entrou na posição do escocês Andy Murray, que desistiu do US Open quando a chave já estava formada.

Desta forma, Cilic era o principal favorito a chegar à final no quadrante inferior da chave, enquanto Roger Federer e Rafael Nadal são os candidatos na parte superior. O croata, contudo, sucumbiu diante dos incríveis 80 erros não forçados exibidos ao longo da partida que durou 3h23min. Schwartzman nunca havia alcançado as oitavas de final em Nova York.

Também no começo desta sexta, o italiano Paolo Lorenzi derrotou o compatriota Thomas Fabbiano por 6/2, 6/4 e 6/4, enquanto o espanhol Pablo Carreño Busta superou o francês Nicolas Mahut por 6/3, 6/4 e 6/3.

Promessa deste US Open, o canadense Denis Shapovalov contou com problema físico do britânico Kyle Edmund para garantir seu lugar nas oitavas de final. O jovem de 18 anos vencia o jogo por 3/6, 6/3, 6/3 e 1/0 quando Edmund reclamou de dores nas costas e decidiu abandonar a partida. Seu próximo adversário será Carreño Busta.

BIA HADDAD CAI NAS DUPLAS - Após ser eliminada na estreia na chave de simples, Beatriz Haddad Maia caiu também nas duplas. Ela e a croata Ana Konjuh foram superadas pela francesa Kristina Mladenovic e pela russa Anastasia Pavlyuchenkova por 5/7, 6/3 e 6/0. Bia era a única representante brasileira nas duplas feminina.

