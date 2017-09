Marcelo é cortado e Tite chama Alex Sandro para as Eliminatórias

A comissão técnica da seleção brasileira decidiu cortar o lateral-esquerdo Marcelo e convocar Alex Sandro, da Juventus, para os dois últimos jogos da seleção nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. A mudança se deve a uma lesão muscular que o jogador do Real Madrid sofreu na perna esquerda na derrota do time para o Betis, na quarta-feira, pelo Campeonato Espanhol.

"O Real Madrid foi muito solícito e enviou os exames realizados pelo Marcelo. Após analisarmos, ficou clara a necessidade de uma recuperação maior, o que impede sua participação nos próximos jogos", disse o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, em comunicado publicado no site da CBF.

Mais cedo, o clube espanhol publicara curto comunicado em seu site oficial em que informava que "exames realizados por Marcelo no Hospital Universitário Sanitas La Moraleja diagnosticaram uma ruptura fibrilar de grau 2 na parte posterior do bíceps da perna esquerda".

Como de costume em casos de lesão de seus jogadores, porém, o clube não estabeleceu um prazo previsto de afastamento do atleta e apenas se limitou a dizer que o retorno aos gramados estará "pendente de evolução" da lesão.

A seleção brasileira começa a se apresentar na Granja Comary no domingo, 1º de outubro, onde fará três treinos. O time encara a Bolívia, em 5 de outubro, em La Paz, e encerra sua participação nas Eliminatórias diante do Chile, cinco dias depois, no Allianz Parque, em São Paulo.

Veja Também

Comentários