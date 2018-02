Marcelo diz que Real 'não tem de provar nada' e alerta: 'O PSG não é só Neymar'

O lateral ainda aproveitou a entrevista coletiva desta terça para dizer que os jogadores estão com Zidane "até a morte" ao defender o trabalho que o francês vem realizando nos últimos anos à frente da equipe - Foto: Aitor Alcalde

Com o status hoje de segundo capitão do Real Madrid, cujo dono da primeira braçadeira é o zagueiro Sergio Ramos, o lateral-esquerdo Marcelo concedeu entrevista coletiva ao lado do técnico Zinedine Zidane, nesta terça-feira, para falar sobre o esperado duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Paris Saint-Germain, às 17h45 (de Brasília) desta quarta, no estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola.

Ao abordar o confronto, Marcelo aliviou um pouco a responsabilidade que recai sobre o time madrilenho, que vem sofrendo nesta temporada europeia com a sua instabilidade e por isso ocupa apenas a quarta posição do Campeonato Espanhol, com 42 pontos, 17 atrás do líder Barcelona.

Na Liga dos Campeões, por sua vez, o Real fará o confronto de ida deste mata-mata como mandante e terá de definir a sua classificação na capital francesa pelo fato de não ter conseguido terminar a fase de grupos na liderança de sua chave. Assim, o clube não escapou das críticas e da pressão por melhores resultados, mesmo tendo conquistado, no final do ano passado, o título do Mundial de Clubes da Fifa.

Marcelo, porém, enfatizou: "Não temos de provar nada a ninguém. Sabemos o que podemos fazer. É um jogo muito bonito, que todos os jogadores querem jogar. Não nos incomoda o que as pessoas falem, assim como não nos sobe à cabeça quando falam bem de nós".

NEYMAR - Já ao comentar o fato de que o Real vai encarar Neymar neste mata-mata, o lateral destacou que é preciso ter atenção não apenas ao seu companheiro de seleção brasileira, mas em vários outros jogadores do time francês.

"O PSG não é só Neymar, todo o time é muito bom. Seria um erro pensar somente nele neste jogo porque todos estão em um grande nível. Sabemos o que temos de fazer sem pensar somente em Neymar", ressaltou o brasileiro, que ao mesmo tempo admitiu que gostaria que o atacante pudesse um dia se transferir ao Real Madrid, em possível negociação que começou a ser especulada após polêmicas envolvendo o jogador nesta sua primeira temporada pela equipe parisiense.

"Acho que ele se encaixaria aqui, a torcida do Real Madrid gosta dos bons jogadores. Neymar é uma estrela mundial que qualquer torcida do mundo gostaria de ter em seu time", afirmou Marcelo, que encarou o atacante por várias vezes como adversário enquanto o mesmo vestia a camisa do Barcelona na Espanha.

O lateral ainda aproveitou a entrevista coletiva desta terça para dizer que os jogadores estão com Zidane "até a morte" ao defender o trabalho que o francês vem realizando nos últimos anos à frente da equipe. Embora tenha conduzido o Real aos títulos das duas últimas Ligas dos Campeões, o técnico também não escapou de ser pressionado e questionado por causa dos resultados ruins recentes do seu time.

"É uma pessoa muito próxima, que nos ajudou muito desde quando chegou ao Real Madrid e que segue nos ajudando. É um grande treinador", ressaltou Marcelo, que confia que Zidane recolocará o Real nos trilhos rumo a novos títulos. "A situação não é a que queríamos estar, mas ele tem feito muito pelo time e vai seguir fazendo para que as coisas voltem a ser como antes. Tem muita paciência, acredita em seu trabalho e nós também", avisou.