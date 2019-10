Marcão exalta 'líder' Ganso, mas não garante presença do meia contra Chapecoense

Na entrevista coletiva desta sexta-feira, o técnico Marcão, do Fluminense, respondeu a várias perguntas sobre Paulo Henrique Ganso, que passa por um momento ruim e foi vaiado pela torcida nos últimos jogos. O treinador encheu a bola do camisa 10, a quem considera um líder, mas não garantiu sua presença entre os titulares contra a Chapecoense, neste sábado, às 19h30, no Maracanã, em duelo da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"O Ganso é o nosso líder, dentro e fora de campo. É excepcional. A gente conta com ele sempre em todas as questões. Se jogar ou não, não tenho dúvida que vai contribuir. Ele tem muito ainda para nos ajudar", disse Marcão. "Ele é um excelente jogador, é um maestro. Ele joga o fino da bola. Todos sabemos da capacidade dele. Se em algum momento, ele não conseguiu fazer (um bom jogo), temos de ajudar", acrescentou.

Em má fase, Ganso deixou o campo vaiado nos últimos dois duelos contra Athletico-PR e Flamengo. O Fluminense foi derrotado nestes dois confrontos e voltou a se aproximar da zona de rebaixamento, de modo que parou nos 29 pontos, apenas um a mais que o Cruzeiro, o primeiro integrante do grupo do descenso.

Com Ganso mal, Marcão testou o jovem Marcos Paulo nos últimos treinamentos. A ideia é dar mais velocidade à equipe. Se o atacante, de 18 anos, for titular, deve jogar pelo lado do campo e formar o trio ofensivo com Wellington Nem e Yony González. Nenê, assim, ficaria responsável pela armação das jogadas.

"Pelo o que a gente tem acompanhado os jogos da Chape, o time atua com uma linha muito baixa. A gente tem de criar opções de velocidade para furar o bloqueio. Por isso, fizemos os testes", explicou o treinador, que enalteceu o talento de Marcos Paulo.

"Marcos é um jovem talentoso, está treinando muito bem e busca seu espaço. Verdade que não teve oportunidade com a gente até agora. Se ele tiver essa oportunidade, vai tentar nos ajudar no que for possível. Ele está sendo bem avaliado pela comissão técnica.