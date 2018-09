Maratonista Marilson dos Santos participará de treino com corredores de rua em Campo Grande

O evento é aberto ao público e está previsto para começar às 08:30h. - Divulgação

Os corredores de rua de Campo Grande terão a chance de treinar com um grande nome do atletismo brasileiro no Parque dos Poderes, no sábado, dia 06/10. O bicampeão da Maratona de Nova York e tricampeão da São Silvestre Marilson dos Santos estará na cidade para divulgar a etapa Campo Grande do Circuito Banco do Brasil de Corrida, a ser realizada no dia 21/10.

O atleta conversará com o público, contando sua trajetória no esporte e dando dicas de treino para os corredores buscarem seu recorde pessoal nas provas de 5km e 10km. O evento é aberto ao público e está previsto para começar às 08:30h.

O atleta também confirmou presença no dia 21/10, no Circuito Banco do Brasil de Corrida – etapa Campo Grande, onde irá realizar a prova junto com os demais participantes e depois participará de sessão de fotos e autógrafos na arena do evento.

Esta é a primeira vez que o Circuito passará por Campo Grande, com percursos de 5km e 10km para adultos e de 1km para crianças. O circuito possui estrutura diferenciada, com espaço descanso, sessão de autógrafos com ídolos do esporte nacional, espaço bem-estar com bioimpedância, exame de pressão e teste de pisada. Os atletas têm ainda um estande de massagem, além dos demais serviços como banheiros químicos e tenda de guarda volumes.

A parte online também se destaca com listas de músicas no Spotify e no Deezer, além de conteúdo exclusivo para clientes Ourocard. Uma novidade é a loja online customizada, que comercializará produtos exclusivos do circuito, como camiseta finisher, copo moca e boné.

Clientes Ourocard têm 50% de desconto na inscrição, direito a download gratuito de sua foto na corrida e muito mais.