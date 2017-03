Maracaju sedia abertura do Campeonato Estadual de Motocross 2017

Muita adrenalina, velocidade, disputa e poeira. Assim promete ser a edição deste ano do Campeonato Estadual de Motocross de Mato Grosso do Sul. A abertura oficial da competição acontece neste domingo, dia 12 de março, na cidade de Maracaju, no Motódromo Osmar Ferreira.

A organização da prova espera a participação de pelo menos 140 competidores. Além dos pilotos de Mato Grosso do Sul, o evento contará com a presença de participantes de Mato Grosso, Paraná e até do Paraguai.

Segundo o presidente da Federação de Motociclismo do Estado, André Azambuja, no sábado (11), a partir das 13 horas, acontece o primeiro treino, e no domingo, às 9 horas, o segundo. “Serão nove categorias (Mini Moto, 50/65cc, Iniciantes, Nacional F.Livre, Junior 150cc, Mx1, Mx2, Mx3, Mx4 e Mx5). A disputa promete ser bastante acirrada devido ao alto nível dos participantes. A corrida acontece às 13 horas do dia 12.

Ainda conforme André Azambuja, já estão confirmadas no calendário deste ano do Campeonato Estadual de Motocross de Mato Grosso do Sul corridas nas cidades de Sonora, Nova Alvorada do Sul e Campo Grande. “Estamos acertando os últimos detalhes para confirmar disputas em mais dois municípios. Já estamos na fase final de conversação com os prefeitos”, disse o presidente.

A entrada é de graça. O evento é uma parceria da Federação de Motocross de Mato Grosso do Sul e a Associação dos Pilotos de Maracaju.

