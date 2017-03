Maracaju e AntÃ´nio JoÃ£o abrem dia 28 de abril 14Âª Copa Assomasul de futebol

A 14ª Copa Assomasul de futebol será aberta no dia 28 de abril em Maracaju, última campeã da maior competição amadora do Centro-Oeste brasileiro, conforme ficou definido durante o Congresso Técnico ocorrido na última sexta-feira (10) na sede da entidade, em Campo Grande, do qual participaram os coordenadores do evento e representantes dos 53 municípios inscritos.

A novidade desta edição será a realização de etapas no período da noite.

O diretor de Esportes da Assomasul, prefeito de Taquarussu, Roberto Nem, informou que a abertura da competição como parte da 1ª Fase será às 19 horas no estádio Loucão entre as equipes de Maracaju e Antônio João.

Na mesma noite, ocorrerá outra partida na sequência. No sábado (29), serão realizadas mais quatro jogos.

Durante o arbitral de sexta, data na qual foi aprovado o regulamento do campeonato, também foram definidos os 10 municípios que sediarão a 1ª Fase da competição, que terá este ano premiação de R$ 12 mil para a equipe campeã; R$ 8 mil para o segundo lugar; R$ 6 mil para o terceiro e R$ 2,5 mil para quarto, além de troféus e medalhas. O artilheiro e o goleiro menos vazado terão R$ 750,00 cada,além de medalhas.

Participaram do Congresso Técnico, além do diretor de Esportes, Roberto Nem, o diretor-executivo da Assomasul, José Domingues Ramos, o Zé Cabelo, e os coordenadores Santo Rossetto, Galdino Vieira e Getúlio Barbosa.

SUCESSO

A Copa Assomasul é um evento esportivo tradicional e de sucesso promovido a cada ano pela diretoria da entidade com a participação de funcionários das prefeituras, Câmaras de Vereadores e secretários municipais, além de alguns prefeitos.

Em 2015, Maracaju conquistou pela quarta vez a Copa Assomasul. No ano passado, porém, o campeonato não foi realizado devido ao período eleitoral.

De acordo com o presidente Pedro Caravina, a Copa Assomasul é um evento dentro do calendário da entidade como oportunidade de congraçamento e intercambio entre os municípios de MS, na troca de experiência e valorização do servidor público e que ao longo das edições realizadas vem fortalecendo cada vez mais o municipalismo.

