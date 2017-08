Maracaju, Bela Vista e Itaquiraí passam defase na Copa Assomasul

Partida disputada no sábado pela Copa Assomasul / Divulgação

Em uma rodada de muito equilíbrio em campo, alta temperatura e chuva de granizo, a terceira rodada da segunda fase da Copa Assomasul, ocorrida no último sábado (12) em Bela Vista, terminou com saldo positivo.

Essa foi a avaliação dos organizadores da competição, liderada pelo diretor-executivo da Assomasul, José Domingues Ramos, Zé Cabelo, e também pela equipe de arbitragem, sob o comando de Getúlio Barbosa e Manoel Paixão.

Em jogo marcado pelo equilíbrio, Maracaju venceu a boa equipe de Nova Andradina por 1 a 0, num golaço feito pelo atacante Tiago Rodrigues. A partida foi a primeira do dia e marcou a estreia dos dois times na segunda fase da competição.

A segunda partida do dia marcou o confronto entre Itaquiraí e Nova Alvorada do Sul. Mais agudo no jogo, o time de Itaquiraí goleou o adversário por 5 gols a 1 e garantiu sua passagem à fase seguinte da competição.

Os gols foram marcados por Julierme Machado, que fez três, Carlos Alberto e Ailton de Souza deram números finais à partida.

Em jogo muito disputado, o time de Bela Vista, que havia ficado no chapéu por ser o anfitrião dessa etapa, empatou em 0 a 0 com Nova Andradina, perdedor da primeira partida do dia, e a disputa foi para a cobrança de penalidades máximas.

No final, o time da casa venceu Nova Andradina por 4 gols a 1. Marcaram para Bela Vista Itanildo, Everton, Sérgio e Rosivaldo. Luciano foi o o único jogador de Nova Andradina a converter a cobrança do pênalti.

Devido à alta temperatura na hora do jogo, a arbitragem permitiu uma parada técnica para que os jogadores pudessem se reidratar.

O quarto jogo reuniu Maracaju e Nova Alvorada do Sul. O placar foi 2 a 0 para Maracaju, com dois gols de Tiago Rodrigues. Durante o jogo, uma chuva rápida amenizou um pouco a alta temperatura no estádio.

Após essa partida, dois times deram adeus à Copa Assomasul. O primeiro a ser eliminado foi Nova Andradina, ainda na parte da manhã. Depois, com a derrota para Maracaju, Nova Alvorada do Sul também ficou fora da competição.

Na quinta e última partida do dia, Bela Vista e Itaquiraí foram a campo apenas para definir a ordem de classificação dessa etapa. Com chuva de granizo, o jogo precisou ser interrompido no primeiro tempo.

No final, Bela Vista derrotou Itaquiraí por 2 a 1e se classificou em segundo lugar. Na primeira colocação ficou Maracaju e Itaquiraí em terceiro.

A quarta rodada da segunda fase terá a cidade de Sete Quedas como sede. Dela participam Iguatemi , Ivinhema, Juti, Sidrolândia e a equipe local.

