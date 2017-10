Maracaju abre a quarta fase da Copa Assomasul de futebol dia 21

Com dois grupos de cinco equipes e duas cidades como sede de sua quarta fase, a Copa Assomasul volta a Maracaju no próximo dia 21 para classificar os dois primeiros times dos 10 habilitados até aqui para a semifinal da competição.

Os confrontos foram definidos durante arbitral ocorrido na tarde desta terça-feira (3) na sede da Assomasul, em Campo Grande.

A outra cidade a receber os jogos é Ribas do Rio Pardo, cuja realização da etapa está marcada para o próximo dia 28 deste mês.

Seguindo o regulamento do campeonato, que leva em consideração as distâncias até o local das disputas, a organização definiu a primeira etapa com os times de Bela Vista, Itaquiraí, Juti, Porto Murtinho a anfitriã Maracaju.

Na segunda e última etapa da fase, Ribas do Rio Pardo recebe as equipes de Campo Grande, Antônio João, Dois Irmãos do Buriti, Sidrolândia e o time local.

Após a concordância dos representantes com esse tipo de escolha, foi feito o sorteio que definiu o chaveamento dos jogos das duas etapas em disputa nessa fase da competição.

Na primeira etapa (21), em Maracaju, os confrontos ficaram assim definidos:

1º jogo – Juti X Porto Murtinho

2º jogo – Itaquiraí X Bela Vista

3º jogo – Maracaju X Perdedor do 1º jogo

4º jogo – Vencedor do 1º jogo X Perdedor do 2º jogo

5º jogo – Vencedor do 2º jogo X Maracaju

Na segunda etapa (28), em Ribas do Rio Pardo, os jogos ficaram assim definidos:

1º jogo – Antônio João X Campo Grande

2º jogo – Dois Irmãos do Buriti X Sidrolândia

3º jogo – Ribas do Rio Pardo X Perdedor do 1º jogo

4º jogo – Vencedor do 1º jogo X Perdedor do 2º jogo

5º jogo – Vencedor do 2º jogo X Ribas do Rio Pardo

Convêm ressaltar que apenas duas equipes de cada grupo se qualificam para fazer a semifinal e final da competição, cujas datas sugeridas pela organização são 11 ou 18 de novembro.

