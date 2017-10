Mano se afasta para tratar problema de pele e Cruzeiro terá auxiliar no sábado

O técnico Mano Menezes aproveitou a folga neste início de semana no Cruzeiro para fazer um tratamento de lesão na pele em São Paulo. Por conta da questão médica, ele não comandará o time mineiro na partida contra a Ponte Preta, no sábado, em jogo antecipado da 28ª rodada do Brasileirão.

Segundo a diretoria do clube mineiro, Mano fará o tratamento em São Paulo e já terá alta nesta quarta. Ele passa bem, de acordo com o Cruzeiro. Mas, por orientação médica, só voltará ao trabalho na próxima segunda.

Assim, ele ficará fora dos treinos no restante da semana. O time cruzeirense voltará aos trabalhos nesta quarta, após folga nesta segunda e terça - no domingo o time empatou com o líder Corinthians no Mineirão.

O time voltará a campo já no sábado para enfrentar a Ponte Preta, em Belo Horizonte, em duelo antecipado da 28ª rodada. Será o único jogo do Brasileirão no fim de semana porque a competição ficará paralisada em razão da disputa das últimas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018.

Sem Mano Menezes, afastado pontualmente, o time do Cruzeiro será comandado pelo auxiliar Sidney Lobo somente neste jogo.

Veja Também

Comentários