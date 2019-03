Mano prevê Cruzeiro 'equilibrado emocionalmente' na semifinal diante do América

O Cruzeiro está invicto no Campeonato Mineiro e tem a melhor defesa e o melhor ataque, mas isso tudo é pouco para o técnico Mano Menezes, que prevê uma equipe "equilibrada emocionalmente" para o primeiro duelo das semifinais diante do América, às 16 horas deste domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

"Você inicia a temporada mais devagar e vai ganhando ritmo. Nós ganhamos competitividade, a intensidade melhorou, cada jogador está correndo 10, 11 quilômetros por jogo, quase todos eles. E agora são os jogos em que vence quem executar melhor, que tiver mais equilíbrio emocional, pois é mata-mata", disse o técnico, que ainda não definiu a escalação da equipe.

Mano comentou sobre a evolução do Cruzeiro no ano e mostrou como o time pode se adequar conforme as características do adversário e do jogo. "As características dos jogadores é que são fundamentais. Já jogamos 4-3-3, 4-2-3-1 e 4-4-2. Foi para sentir o desempenho dos jogadores com as mudanças. A tática do jogo, se vamos marcar mais à frente ou mais atrás, depende de cada jogo e do momento de cada jogo. O importante é a equipe está treinada para fazer as variações de maneira a atender as necessidades de cada momento."

Ainda sobre a equipe, Mano afirmou que os jogadores chegaram ao momento decisivo da competição muito bem, conseguindo resultados expressivos, mas que não será assim daqui para frente. "Nosso time chegou bem a um momento importante da temporada. Goleadas são exceção, não podemos esquecer disso. Pode trazer, aumenta a autoconfiança, mas o treinador vai lá e põe uma pedrinha, lembra que a realidade do futebol não é assim. Melhoramos defensivamente, há 21 anos o Cruzeiro não ficava seis jogos sem sofrer gols. O time também está bem ofensivamente, contra o Deportivo Lara não goleou, mas criou."

Sobre o América, Mano garante que o time se preparou bem para chegar as essas fases decisivas. "Temos boas experiências em mata-mata, ano passado foi assim. E vamos ao Independência para buscar a vitória, temos capacidade e vamos fazer isso. Se vamos conseguir é melhor esperar para ver. Estamos no caminho certo."