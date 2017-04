Mano mantém dúvida sobre Thiago Neves e relacionará Robinho e Ezequiel para final

O técnico Mano Menezes mantém a esperança de ter Thiago Neves diante do Atlético-MG, neste domingo, o Mineirão. O jogador segue se recuperando de uma torção no joelho e foi colocado como dúvida para a primeira partida da final do Estadual pelo próprio treinador, em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira.

"Estamos avaliando o que vamos decidir em relação a ele (Thiago Neves). Vocês sabem que o Thiago teve uma entorse no joelho, não teve lesão, foi um fator positivo, mas também sabemos que quem teve entorse fica com o local mais sensível nos primeiros dias. O quanto ele vai suportar e se entregar ao jogo, que é decisivo, será determinante nessas últimas horas para tomarmos a decisão", explicou.

Thiago Neves torceu o joelho direito na vitória sobre o América-MG, no domingo passado, pela semifinal. Os exames realizados no local descartaram qualquer lesão mais grave e o jogador chegou a treinar nos últimos dias, mas ainda assim não tem presença garantida no clássico.

Mas Thiago Neves não é a única dúvida de Mano. O lateral-direito Ezequiel e o meia Robinho também se recuperaram recentemente de problemas físicos e só agora retornaram aos treinamentos. Se ainda não estão confirmados para encarar o Atlético-MG, no entanto, estes dois ao menos serão relacionados pelo treinador.

"Temos chances de contar com Ezequiel e Robinho, que vão entrar na mesma seara de decisões para as últimas horas. O quanto queremos arriscar, o quanto achamos que será importante arriscar no primeiro jogo, é isso que vamos decidir. Os dois estarão relacionados para o jogo', confirmou Mano.

Às vésperas de uma partida tão importante, o técnico cruzeirense também falou sobre a expectativa para a decisão. "Pensamos em fazer um bom jogo, será a primeira de duas partidas finais, lutamos muito para chegar à decisão e sabemos a importância de cada uma delas. Vamos concentrar exclusivamente na primeira, cuidar de detalhes importantes que clássicos assim costumam apresentar e que são quase sempre determinantes, tanto para um lado, quanto para outro."

