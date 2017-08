Mano faz mistério sobre estratégia no Cruzeiro para vencer Grêmio em Porto Alegre

O técnico Mano Menezes garantiu em entrevista coletiva nesta terça-feira que o Cruzeiro terá uma estratégia para vencer o Grêmio, nesta quarta, às 21h45, em Porto Alegre, na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. A intenção é ter vantagem para decidir em casa a classificação para a grande final do torneio nacional, mas o treinador fez mistério sobre a forma como a equipe celeste irá atuar na capital gaúcha.

"Todo mundo poupou - no sentido de tirar os jogadores mais desgastados - para o primeiro jogo da semifinal. Isso vale para nós e para o Grêmio. Penso também que todos tem o mesmo objetivo, que é de vencer. Não se entra em um jogo como esse, dirigindo um clube grande, com outro pensamento que não seja vencer. Mas as estratégias que podem nos levar às vitórias podem ser diferentes para um e para outro", despistou o técnico.

Apesar de frisar a importância de um resultado positivo no retorno da capital gaúcha, Mano Menezes ressaltou que a vaga na final da Copa do Brasil não será conquistada nos primeiros 90 minutos da decisão contra o Grêmio.

"Podemos construir uma boa vantagem em função do primeiro jogo. Para isso, temos todos os maiores exemplos. Se o Cruzeiro fizer o que fez o Atlético Paranaense aqui (em Porto Alegre), não tem vantagem nenhuma em decidir o segundo jogo em casa (o time de Curitiba perdeu por 4 a 0). Se o Cruzeiro fizer o que fez em São Paulo, diante do São Paulo (vitória por 2 a 0), terá uma vantagem boa para decidir o segundo jogo em casa. Isso é tudo muito teórico, depende muito o que faremos na prática, ai sim pode transformar o segundo jogo em algo vantajoso. Quem quer passar não pode jogar só 90 minutos", analisou o treinador.

O zagueiro Léo, um dos jogadores mais antigos do elenco cruzeirense - ele está no clube mineiro há sete anos - tem a mesma visão do treinador. Para o defensor, que projetou o adversário fazendo pressão desde o início da partida, uma boa apresentação na "primeira metade" da decisão deixará o Cruzeiro mais próximo da vaga na final da competição.

"É um jogo de 180 minutos importantíssimo e a classificação começa no jogo de Porto Alegre. Vamos tentar fazer o nosso melhor para levar o resultado positivo e decidir diante da nossa torcida. Acreditamos que eles devem jogar com a mesma formação que vinha jogando antes, eles pouparam jogadores na última partida. É um time que deve vir com sua força máxima. Rápido e que se movimentam muito", concluiu o jogador.

O elenco cruzeirense realizou, nesta terça-feira, um treinamento no estádio Beira-Rio, sede do Internacional, rival do Grêmio. A atividade foi fechada para a imprensa, que teve acesso somente ao trabalho físico dos atletas.

As dúvidas de Mano Menezes para iniciar a partida estão concentradas no meio de campo: Lucas Silva ou Hudson são as opções como primeiro volante; Elber ou Robinho disputam outra vaga para uma função mais avançada.

