Mano confirma três desfalques no Cruzeiro e põe Murilo como dúvida

O Cruzeiro realizou nesta sexta-feira o penúltimo treino visando o duelo diante do Vasco, domingo, no Mineirão, pela 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Mano Menezes esboçou a escalação da equipe celeste e confirmou três baixas para o fim de semana: o volante Ariel Cabral e os atacantes Jonata e Rafael Sóbis. O zagueiro Murilo, por sua vez, ainda é dúvida.

Murilo reclamou de dores na coxa e, por isso, será reavaliado no sábado para saber se tem condições de jogo. Com o mesmo problema, Rafael Sóbis foi vetado, assim como o atacante Jonata, que sofreu um corte no supercílio diante do Vitória, no último domingo. Já Ariel ficou um longo período afastado por uma grave lesão no tornozelo esquerdo, voltou a treinar, mas ainda não reúne condições de jogo.

"Vamos aguardar o Murilo, que já havia feito exame e não apresentado nenhuma lesão. Mas o que ele sente é determinante. E não há razão para colocar nenhum jogador que não está 100%. Jonata não jogará, pois nem pôde atuar ontem, pela Supercopa Sub-20, porque a lesão dele é na pálpebra e é um pouco delicada. Sóbis também não vai. Ariel Cabral para este jogo ainda é cedo. Ele vem de longo período inativo. Provável que retorne diante do Botafogo", explicou Mano.

Quinto colocado no Brasileirão e já classificado para a Libertadores do ano que vem, o Cruzeiro não tem grandes ambições para domingo. Mesmo assim, Mano fez um apelo à torcida para comparecer em peso. Ele lembrou que trata-se do último compromisso do time em casa e pediu que os cruzeirenses embalem os campeões da Copa do Brasil nesta despedida.

"Essa é a última oportunidade de nos encontrarmos com a torcida neste ano. Queremos terminar com uma boa atuação, com bom público. Entendo o torcedor, sei das dificuldades que o País atravessa economicamente. Mas é término de temporada, ele vai ficar um bom tempo sem nos ver jogar. Será o último jogo, diante do Vasco, com quase todo os jogadores à disposição", comentou.