Mandetta reforça convite ao ministro Picciani para lançamento de Plano Municipal de Esporte

Em duas ocasiões, o deputado Mandetta (DEM/MS) reforçou o convite ao ministro de Esporte, Leonardo Picciani, para o lançamento do Plano Municipal de Esportes na Câmara de Vereadores de Campo Grande, no dia 8 de maio.

O primeiro encontro foi durante a audiência pública promovida pela Comissão do Esporte da Câmara Federal, em Brasília, no início de abril. Posteriormente, Mandetta esteve ministério do Esporte para explicar a importância da participação do ministro no evento.

“Será a primeira cidade capital que vai apresentar o Plano Municipal de Esporte envolvendo todas as políticas, calendários, financiamentos e vai ser um marco que mostra o esforço de articular o esporte amador, com parques em formato esportivo, uma cidade que tem um estádio universitário, enfim uma universidade feita à época pensando no esporte como um instrumento de cidadania”, afirma Mandetta.

O ministro agradeceu o convite e mostrou interesse em participar do evento e conhecer de perto a situação do esporte na capital.

