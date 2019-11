Manchester United vence em casa e se classifica na Liga Europa; Porto se complica

Com duas rodadas de antecipação, o Manchester United está classificado à segunda fase eliminatória da Liga Europa. Nesta quinta-feira, no estádio Old Trafford, em Manchester, o clube inglês confirmou o seu favoritismo e derrotou com tranquilidade o Partizan Belgrado, da Sérvia, por 3 a 0, garantindo uma das duas vagas do Grupo L. Os gols foram marcados por Mason Greenwood, Anthony Martial e Marcus Rashford.

Com 10 pontos, o Manchester United lidera a chave e não pode mais ser ultrapassado pelo próprio Partizan Belgrado, que tem quatro e perde no critério de desempate caso se iguale na pontuação com os ingleses depois das duas rodadas restantes. A vice-liderança é do AZ Alkmaar, da Holanda, que nesta quinta-feira goleou o lanterna e já eliminado Astana (sem pontuar) por 5 a 0, no Casaquistão.

Quem se complicou na Liga Europa foi o Porto. Na Escócia, pelo Grupo G, o time português foi derrotado pelo Rangers por 2 a 0 e ocupa a lanterna com quatro pontos. Está três atrás do Young Boys, da Suíça, e dos próprios escoceses, que lideram a chave - os suíços empataram por 1 a 1 contra o Feyenoord, na Holanda. Os gols do time da casa, que é comandado pelo ex-meia Steven Gerrard (Liverpool), foram marcados por Alfredo Morelos e Steven Davis.

Pelo Grupo J, a Roma se deu mal ao ser derrotado pelo Borussia Mönchengladbach por 2 a 1, na Alemanha, com um gol nos acréscimos do segundo tempo. O resultado negativo derrubou a equipe italiana da liderança para a terceira colocação, com cinco pontos. Mesma pontuação dos alemães, que ficam na frente pelo critério de desempate. A ponta é do Istanbul Basaksehir, que chegou a sete ao ganhar por 3 a 0 do lanterna Wolfsberger, na Áustria.

Outra goleada desta quinta-feira foi do Espanyol sobre o Ludogorets Razgrad, da Bulgária, por 6 a 0, em Barcelona. Ajudado pelo fato do time búlgaro ter tido dois jogadores expulsos ainda no primeiro tempo, o clube espanhol se manteve na liderança, agora com 10 pontos. Tem quatro a mais que o próprio rival, que tem o Ferencvaros, da Hungria, na cola com cinco pontos. Os húngaros ficaram no 0 a 0 em casa contra o lanterna CSKA Moscou.

OUTROS JOGOS - Pelo Grupo I, o Gent, da Bélgica, surpreendeu ao derrotar o Wolfsburg por 3 a 1, mesmo jogando na Alemanha. O resultado colocou os belgas na liderança com oito pontos, três a mais que os alemães. Na Ucrânia, Oleksandriya e Saint-Étienne empataram por 2 a 2 e estão com três pontos cada.

Por fim, no Grupo K, Braga e Wolverhampton venceram os seus jogos como mandantes e segue na frente na tabela de classificação. Os portugueses bateram o Besiktas, da Turquia, por 3 a 1 e lideram com 10 pontos, um a mais que os ingleses, que sofreram para derrotar o Slovan Bratislava, da Eslováquia, por 1 a 0.