Manchester United sofre, mas vence Wolverhampton e avança na Copa da Inglaterra

O Manchester United sofreu nesta quarta-feira, mas garantiu sua vaga na quarta fase da Copa da Inglaterra. Jogando no estádio Old Trafford, diante de sua torcida, o tradicional time inglês derrotou o Wolverhampton por 1 a 0. O espanhol Juan Mata marcou o único gol da partida.

O jogo foi um "replay" porque a partida anterior entre os dois times terminou em empate sem gols, no dia 4. Se o primeiro duelo foi marcado pela fraca atuações das duas equipes, o confronto desta quarta teve melhor nível técnico. Manchester e Wolves brigam para alcançar os primeiros colocados do Campeonato Inglês. O United está em quinto, duas posições à frente do rival.

O segundo tempo foi o mais movimentado da partida. Aos 22 minutos, Juan Mata recebeu lançamento de Anthony Martial pelo meio, superou três marcadores na corrida, entrou na área e bateu na saída do goleiro John Ruddy. Foi o único gol da partida.

O técnico Ole Gunnar Solskjaer poupou Marcus Rashford, que entrou em campo somente na segunda etapa. E acabou se tornando motivo de preocupação na equipe. Ele deixou o gramado apenas 15 minutos após ir a campo em razão de uma forte pancada. Desta forma, o principal atacante da equipe virou dúvida para o clássico com o líder Liverpool, domingo, no Anfield, em rodada do Campeonato Inglês.

Pela Copa da Inglaterra, o próximo adversário do Manchester United sairá do duelo entre o Watford e o Tranmere Rovers, que deveriam entrar em campo na terça, mas a chuva forte inviabilizou o jogo, adiado para o dia 23.

Ainda nesta quarta, o Cardiff City avançou na competição ao derrotar o Carlisle United por 4 a 3, fora de casa.