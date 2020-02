Manchester United ganha em casa e sobe para o quinto lugar no Campeonato Inglês

O Manchester United está de volta à zona de classificação às competições europeias da próxima temporada. Neste domingo, o time de Manchester derrotou em casa o Watford por 3 a 0, no estádio Old Trafford, pela 27.ª rodada do Campeonato Inglês, e ajudado por tropeços no dia anterior de Tottenham e Sheffield United subiu para a quinta colocação, o que hoje daria uma vaga na próxima edição da Liga Europa.

Agora com 41 pontos, o Manchester United ultrapassou na tabela de classificação os dois rivais, que ficaram com 40 - o Tottenham perdeu o clássico para o Chelsea por 2 a 1 e o Sheffield United empatou em casa por 1 a 1 contra o Brighton. E se manteve a três do próprio Chelsea, que está em quarto e no momento garante um lugar na próxima Liga dos Campeões da Europa.

Esta quinta posição no Campeonato Inglês pode se tornar a quarta vaga do país na Liga dos Campeões caso seja efetivada a punição ao Manchester City, atual vice-líder, de tirá-lo das próximas duas edições da competição continental por violar as regras do Fair Play Financeiro da Uefa. O clube de Manchester irá recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês).

Contra um adversário que está na zona de rebaixamento - o Watford é o 19.º e penúltimo colocado, com 24 pontos -, o Manchester United foi superior em campo o tempo todo. Criou várias chances desde o início, mas o primeiro gol só saiu aos 42 minutos da etapa inicial tempo em cobrança de pênalti de Bruno Fernandes. Depois do intervalo, Anthony Martial, aos 13, e Mason Greenwood, aos 30, completaram a vitória.

No outro jogo deste domingo, o Wolverhampton não desperdiçou a chance em casa contra o lanterna Norwich e venceu por 3 a 0. O resultado positivo o levou para 39 pontos, na oitava colocação. O português Diogo Jota se destacou com dois gols no primeiro tempo, aos 19 e aos 30 minutos, e Raul Jimenez fez o terceiro no ínicio da segunda etapa.