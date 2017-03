Manchester United enfrentará o Anderlecht nas quartas de final da Liga Europa

O sorteio realizado nesta sexta-feira, em Nyon, na Suíça, na sede da Uefa, colocou o belga Anderlecht no caminho do Manchester United nas quartas de final da Liga Europa. O time de José Mourinho ainda terá a vantagem de decidir o confronto em casa. O Celta enfrentará o Genk, o Ajax terá o Schalke 04 pela frente e o Lyon medirá forças com o Besiktas por uma vaga na semifinal.

O United, que tem conseguido fugir das equipes mais tradicionais na fase mata-mata da Liga Europa, passou pelo Rostov nas oitavas com um empate fora de casa e uma vitória magra sobre o time russo, em seus domínios.

Apesar das críticas ao calendário apertado, o clube - seduzido pela vaga na Liga dos Campeões oferecida ao campeão - deve encarar a competição como prioridade em busca do título inédito nestes últimos meses da reta final da temporada europeia.

Entre os oito melhores da Liga Europa, apenas dois saíram da fase de grupos da Liga dos Campeões: Besiktas e Lyon, que se enfrentarão na próxima fase. Nas oitavas, o time francês segurou a pressão da Roma e avançou, enquanto a equipe turca goleou o Olympiacos para garantir a classificação. Ajax e Schalke foram líderes de suas chaves e eliminaram Copenhague e Borussia Mönchengladbach, respectivamente, na última fase.

Os jogos das quartas de final estão marcados para os dias 13 e 20 de abril, e as semifinais estão agendadas para 4 e 11 de maio. Os finalistas disputarão o troféu no dia 24 de maio na Friends Arena, em Estocolmo, na Suécia.

Confira os duelos das quartas de final da Liga Europa:

Jogo de ida - 13 de abril

Anderlecht x Manchester United

Celta x Genk

Ajax x Schalke 04

Lyon x Besiktas

Jogo de volta - 20 de abril

Manchester United x Anderlecht

Genk x Celta

Schalke 04 x Ajax

Besiktas x Lyon

