Manchester United e Leicester vencem e esquentam briga por Liga dos Campeões

O Manchester United venceu o Crystal Palace por 2 a 0 - (Foto: Divulgação)

Na disputa direta pela última vaga na Liga dos Campeões, Manchester United e Leicester City venceram seus jogos nesta quinta-feira, pela 36ª e antepenúltima rodada do Campeonato Inglês. Os dois times somam 62 pontos, com vantagem para o Leicester, que ocupa o quarto lugar por ter melhor saldo de gols.

Na tabela do Inglês, apenas os quatro primeiros colocados garantem vaga direta na Liga dos Campeões. United e Leicester vem esquentando esta disputa nas últimas semanas. E, curiosamente, vão se enfrentar justamente na última rodada, no dia 26. Há chance, contudo, de as duas equipes se classificarem porque o atual terceiro colocado, o Chelsea tem 63 pontos e ainda não está garantido na principal competição de clubes da Europa.

Fora de casa, o time de Manchester venceu o Crystal Palace por 2 a 0. Mas não teve vida fácil. O primeiro gol veio apenas nos acréscimos do primeiro tempo, em bela jogada de Marcus Rashford, que deu belo corte no marcador antes de finalizar para as redes.

No segundo tempo, o Crystal Palace cresceu na partida e até balançou as redes. Porém, o árbitro de vídeo apontou impedimento no lance. Passado o susto, o United voltou a controlar o jogo e até acertou a trave, com o português Bruno Fernandes.

O segundo gol veio somente aos 33 minutos. Rashford deu assistência para Martial mandar para as redes, selando a vitória dos visitantes.

Em seu estádio, o Leicester fez a lição de casa. Bateu o Sheffield United, uma das surpresas da competição, também por 2 a 0. A partida contou com um gol em cada tempo. No primeiro, Ayoze Perez abriu o placar aos 29 minutos. No segundo, Demarai Gray balançou as redes aos 34, após assistência de Jamie Vardy, artilheiro do Inglês, que passou em branco nesta quinta.

Pela mesma rodada, o Aston Villa segue em dificuldades na competição. Ameaçado de rebaixamento, empatou por 1 a 1 com o Everton, fora de casa. Soma, assim, 31 pontos e ocupa a 19ª e penúltima posição da tabela, cada vez mais perto da queda. O Everton é o 11º, com 46.

O mesmo placar se repetiu no duelo entre Southampton e Brighton & Hove Albion. O empate salvou o Brighton, que ainda tinha chances de sofrer o rebaixamento. Soma agora 37 pontos, na 15ª posição. O Southampton ocupa o 12º posto, com 46 pontos.