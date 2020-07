Manchester United cede empate nos acréscimos e segue em quinto no Inglês

Manchester United empatou em 2 a 2 com Southampton - (Foto: Divulgação)

O Manchester United desperdiçou ótima chance de voltar a figurar entre os quatro melhores times do Campeonato Inglês. Nesta segunda-feira, na conclusão da 35ª rodada, cedeu o empate por 2 a 2 ao Southampton, no Old Trafford, e acabou permanecendo no quinto lugar.

Até então embalado por quatro triunfos seguidos, o Manchester alcançaria o terceiro lugar caso vencesse pela quinta vez consecutiva, entrando na zona de classificação à Liga dos Campeões da Europa. Agora, porém, com os mesmos 59 pontos do Leicester, ocupa o quinto lugar, também atrás do Chelsea, com 60. Já o Southampton figura na 12ª posição, com 45 pontos.

O gol marcado aos 51 minutos do segundo tempo por Michael Obafemi foi a segunda reviravolta do dia na briga pelas vagas na Liga dos Campeões, pois horas antes a Corte Arbitral do Esporte havia anulado o banimento do Manchester City por dois anos da competição europeia, que havia sido imposta pela Uefa. Assim, será preciso figurar entre os quatro primeiros do Inglês para disputar o torneio na próxima temporada, condição já assegurada por Liverpool e, agora, City.

Na partida desta segunda, Stuart Armstrong colocou o Southampton em vantagem aos 12 minutos do primeiro tempo. A reação do Manchester, porém, foi rápida. Marcus Rashford igualou o placar aos 20 e Antnohy Martial virou aos 23. Só que o gol de Obafemi deixou o time ainda fora da zona de classificação à Liga dos Campeões.

Nas três rodadas finais do Inglês, o time terá pela frente Crystal Palace, West Ham e Leicester, em duelo que deverá ser decisivo na briga por vaga no torneio continental.