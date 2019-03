Manchester City vence Fulham, ultrapassa Liverpool e assume a liderança do Inglês

O Manchester City não teve dificuldades para derrotar o Fulham, neste sábado, por 2 a 0, e assumir a liderança do Campeonato Inglês, ultrapassando o Liverpool na classificação. Bernardo Silva e Aguero fizeram os gols do time, dono de 77 pontos, contra 76 da equipe da cidade dos Beatles, que joga neste domingo o clássico diante do Tottenham.

O primeiro tempo só teve um time em campo. Com forte marcação, o City pressionou muito o Fulham, que logo aos cinco minutos errou na saída de bola e permitiu a abertura do placar. O português Bernardo Silva, com grande habilidade na perna esquerda, bateu com categoria para fazer 1 a 0.

As chances se multiplicavam para o time do técnico Pep Guardiola, que desferiu 18 arremates para o gol adversário no primeiro tempo. Mas foi em mais um erro da zaga do Fulham na troca de passes perto da área que surgiu o segundo gol.

Bernardo Silva roubou a bola e tocou para Aguero. O argentino invadiu a área em alta velocidade e bateu com categoria para marcar 2 a 0. Foi o 19º gol do atacante, artilheiro do campeonato.

No segundo tempo, as equipes voltaram com posturas diferentes para os 45 minutos finais. Visivelmente, o City diminuiu o ritmo. Aguero foi substituído aos 11 minutos para entrada de Gabriel Jesus, que quase não foi notado em campo.

O Fulham, que faz péssima campanha, foi mais ao ataque e até ficou mais tempo com a posse de bola, mas foi um domínio estéril. Apesar das chances raras da segunda etapa, o time de Manchester continuou a ser mais perigoso.

Aos 29 minutos, Fernandinho entrou no lugar do belga Kevin De Bruyne. O volante brasileiro voltou após cinco jogos afastado por causa de lesão.

O Manchester só voltou a assustar o Fulham aos 34 minutos. Em um rápido contra-ataque, Sterling tocou para Walker que acertou a trave. Daí até o final, o City perdeu o interesse pelo jogo e o Fulham não teve mais força.

Um fato interessante foi a postura da torcida do Fulham. Apesar de o time estar apenas na 19ª colocação, com 17 pontos, quatro vitórias, cinco empates e 23 derrotas, além de 43 gols negativos de saldo, todos os lances de ataque da equipe e as alterações feitas pelo treinador foram intensamente aplaudidos.