Manchester City goleia o Liverpool, por 4 a 0, e carimba a faixa do campeão

Manchester City goleia o Liverpool pelo Inglês - (Foto: Foto: Dave Thompson/ Reuters)

O Manchester City não perdeu a oportunidade e carimbou a faixa do campeão Liverpool, nesta quinta-feira, no vazio Etihad Stadium, ao marcar 4 a 0, em duelo válido pela 32.ª rodada do Campeonato Inglês.

Dono do título desde a rodada anterior, quebrando um jejum de 30 anos, o Liverpool entrou em campo aplaudido pelo rival que se posicionou em "guarda de honra" no gramado. Quando a bola rolou, o time da casa não deu chances ao rival, com uma atuação que merecia ter sido vista por um grande público no estádio.

As equipes começaram ofensivas desde o apito inicial do árbitro e acumularam boas oportunidades, mas foi o Liverpool que teve a melhor delas, aos 19 minutos, quando Salah, acertou a trave.

O lance parece ter deixado o Manchester irritado. A partir daí, o jogo foi do City, que conseguiu abrir o placar, aos 25 minutos. Sterling foi derrubado dentro da área e Kevin De Bruyne mostrou categoria para bater e deslocar Allison: 1 a 0.

Com o gol, o Liverpool partiu para o ataque, pois busca recordes dentro da competição, além do título, mas se descuidou do setor defensivo, diante de um ataque rapidíssimo com o do City. Resultado: mais dois gols na primeira etapa.

O segundo gol do City saiu aos 35, com Sterling, depois de um contra-ataque muito bem feito com Gabriel Jesus e Foden. O terceiro veio aos 46, com Foden, depois de ótima tabela com De Bruyne.

No segundo tempo, o Liverpool tentou diminuir a vantagem do rival, mas Ederson teve grande atuação na meta do City. Pior, em mais um contra-ataque Sterling chutou e a bola desviou em Oxlade-Chamberlain: 4 a 0 para o City.

Faixa carimbada e a certeza de que os 20 pontos de vantagem para o Liverpool (86 a 66) não representam o que as duas equipes podem realizar dentro de campo.

VAGA NAS COPAS EUROPEIAS - Na briga por um lugar nas competições internacionais, o Tottenham perdeu para o Sheffield, como visitante, por 3 a 1, e caiu para o nono lugar com 45 pontos, sete atrás do Manchester United, por enquanto classificado para a Liga Europa.

Com a vitória o Sheffield alcançou os 47 pontos, em sétimo lugar, e mantém o sonho de classificação para atuar em uma competição europeia.