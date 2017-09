Manchester City goleia e mantém liderança do Inglês; United vence e segue colado

O Manchester City não teve trabalho para golear o lanterna do Campeonato Inglês e se manter na liderança da competição. Em casa, a equipe recebeu o combalido Crystal Palace e levou a melhor por 5 a 0, mesmo sem Gabriel Jesus, que, poupado, ficou os 90 minutos no banco de reservas.

O resultado levou o City a 16 pontos, empatado com o rival Manchester United, mas com vantagem no saldo de gols. Agora, as atenções voltam-se para a Liga dos Campeões, pela qual a equipe do técnico Pep Guardiola encara o Shakhtar Donetsk na terça-feira, em casa.

Já o Crystal Palace continua seu calvário no campeonato e fixou-se na lanterna, ainda sem pontuar após seis rodadas. Mais do que isso, o time é o único das cinco principais ligas da Europa (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França) que não conseguiu marcar sequer um gol.

Apesar do retrospecto, o time visitante fazia bonito neste sábado e segurava o City até os 43 minutos, quando brilhou o talento de Sané. O alemão tabelou com David Silva, recebeu na área e dominou dando lindo chapéu no zagueiro. Na saída do goleiro, deu toque de classe, por baixo, para marcar um lindo gol.

O gol desestabilizou o Crystal Palace e embalou o City, que atropelou no segundo tempo. Logo aos cinco minutos, em rápida escapada, Sané recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro para Sterling marcar. O mesmo Sterling faria o terceiro aos 13, após bola ajeitada por Agüero na área.

O City não tirou o pé do acelerador e seguiu pressionando, até chegar ao quarto gol aos 33 minutos, com Agüero, de cabeça, após cruzamento de Sané. Ainda houve tempo para o quinto gol aos 43. Delph recebeu na intermediária, cortou para a direita e acertou lindo chute no ângulo.

A liderança do City só não é mais tranquila porque o Manchester United também fez sua parte neste sábado. Sem o mesmo brilho, é verdade, o time de José Mourinho passou pelo Southampton por 1 a 0, fora de casa, e chegou aos mesmos 16 pontos de seu rival local. Com oito pontos, o Southampton é o 11.º.

Mais uma vez, o Manchester dependeu de seu artilheiro para resolver o disputado confronto. Aos 19 minutos, Lukaku aproveitou cruzamento da esquerda e finalizou de cabeça. Forster defendeu, mas o próprio atacante belga pegou o rebote para marcar o único gol da partida.

Como o rival City, o Manchester United agora pensa na Liga dos Campeões, pela qual entra em campo na quarta-feira, quando encara o CSKA Moscou na Rússia. Já o Southampton encara o Stoke City fora de casa no sábado que vem, pelo Campeonato Inglês.

OUTROS RESULTADOS - Logo atrás dos rivais de Manchester está o Chelsea, que chegou a 13 pontos neste sábado ao golear o Stoke por 4 a 0, mesmo fora de casa. O espanhol Morata marcou três vezes e foi o destaque do triunfo, que manteve os visitantes na briga pela ponta e levou os donos da casa à 14.ª posição, com apenas cinco pontos. Pedro foi o responsável pelo outro gol da partida.

Quinto colocado da tabela, o Watford visitou o Swansea e venceu por 2 a 1, mesmo placar do triunfo do 13.º lugar Everton sobre o Bournemouth, em casa. Já Burnley e Huddersfield Town empataram por 0 a 0 e ficaram em igualdade também no meio da tabela, com nove pontos cada.

