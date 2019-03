Manchester City ganha, vira líder do Inglês e torce contra Liverpool em clássico

O Manchester City é o novo líder do Campeonato Inglês; pelo menos de forma provisória. Neste sábado, pela 29.ª rodada, o time comandado pelo técnico espanhol Pep Guardiola derrotou o Bournemouth por 1 a 0, fora de casa, e ultrapassou o Liverpool na acirrada disputa pela primeira colocação da tabela de classificação. Tem dois pontos a mais (71 a 69) e agora torcerá contra o rival que neste domingo fará o clássico da cidade de Liverpool contra o Everton como visitante.

Com o gol do meia Riyad Mahrez, aos 10 minutos do segundo tempo - após cruzamento na área e desvio de David Silva, o argelino chutou no canto do goleiro Boruc -, o Manchester City conseguiu a quinta vitória seguida no Campeonato Inglês e a nona nas últimas 10 rodadas. Já o Bournemouth, com cinco jogos sem vencer, é o 12.º colocado com 34 pontos.

Sem se preocupar com a Liga dos Campeões da Europa - o jogo contra o Schalke 04, em casa, pela rodada de volta das oitavas de final, será apenas no próximo dia 12 -, o Manchester City terá a semana livre para se preparar para encarar o Watford, no próximo sábado, no Etihad Stadium, em Manchester.

No outro clube da cidade, a alegria foi a mesma neste sábado. O United recebeu o Southampton no estádio Old Trafford e, consolidando a recuperação desde o início do trabalho do técnico norueguês Ole Gunnar Solskjaer no final do ano passado, entrou no G4 com a suada vitória por 3 a 2. Agora com 58 pontos, ultrapassou o Arsenal, que mais cedo empatou com o Tottenham e parou nos 57.

Os destaques do triunfo do Manchester United, que foi para o intervalo perdendo por 1 a 0, foram o meia brasileiro Andreas Pereira - autor do gol de empate em um belo chute de fora da área - e o centroavante belga Romelu Lukaku, que balançou as redes por duas vezes. No primeiro, recebeu a assistência de Pereira e no segundo, para fazer 3 a 1, bateu colocado da entrada da área. No final, pouco depois do Southampton diminuir, o francês Paul Pogba desperdiçou uma cobrança de pênalti.

OUTROS JOGOS - Também neste sábado, o Cardiff City não aproveitou a chance para deixar a zona de rebaixamento ao ser derrotado fora de casa pelo Wolverhampton por 2 a 0. O time do País de Gales permanece na 18.ª colocação com 25 pontos, dois a menos que o Southampton.

Em casa, o Brighton bateu o lanterna Huddersfield Town por 1 a 0 e o Crystal Palace ganhou como visitante do Burnley por 3 a 1.