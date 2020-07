Manchester City faz mais quatro e se aproxima dos 100 gols no Inglês

O Manchester City não vai ser campeão inglês nesta temporada, pois o título está definido a favor Liverpool, mas o seu ataque mostrou,, nesta terça-feira, mais uma vez, a sua força, ao vencer o Watford, no campo do adversário, por 4 a 0, em duelo válido pela 37ª e penúltima rodada. Com mais esta goleada, o time do técnico Pep Guardiola chegou aos 97 gols na competição.

Com o resultado, o City soma 78 pontos, em segundo lugar, 15 atrás do campeão Liverpool. O Watford, em 18º lugar, ficou ainda mais ameaçado de rebaixamento, pois permanece com 34 pontos e viu o Aston Villa igualar a pontuação, após derrotar o Arsenal. Bournemouth (19º) tem 31 e o Norwich, rebaixado, soma apenas 21.

O destaque na vitória do City foi Sterling autor de dois gols e muitos lances perigosos no ataque. Aos 31, o atacante aproveitou falha na zaga adversária para acertar um bonito chute e abrir o placar. Ainda na primeira etapa, aos 40 minutos, Sterling cobrou pênalti, Foster defendeu parcialmente, mas o artilheiro aproveitou o rebote.

Na segunda etapa, em mais uma jogada de Sterling, saiu mais um gol do City. Após finalização do atacante, Foster espalmou e Foden completou, aos 18 minutos. Aos 21, De Bruyne bateu falta na cabeça de Laporte.

Em Birmingham, o gol da vitória do Aston Villa sobre o Arsenal foi de Trezeguet, após escanteio cobrado da esquerda, que ninguém da zaga do time londrino conseguiu afastar.