Manchester City faz 6 a 0 no Watford e Liverpool empata no Inglês

Em dia inspirado do argentino Sergio Agüero, o Manchester City não tomou conhecimento do Watford e aplicou uma goleada de 6 a 0, fora de casa, neste sábado, em rodada do Campeonato Inglês. Agüero marcou três dos seis gols e ofuscou a atuação do brasileiro Gabriel Jesus, autor de um gol. Pela mesma rodada, o Liverpool só empatou com o Burnley, por 1 a 1.

O resultado fez o time comandado por Josep Guardiola despontar na liderança do Inglês, com 13 pontos. O vice-líder Manchester United, com dez, e o Chelsea, terceiro colocado, com nove, ainda vão jogar nesta rodada. O Watford estacionou nos oito pontos, na oitava colocação.

Mesmo jogando na casa do adversário, o City foi para cima e abriu o placar aos 27 minutos de jogo, com Agüero. O argentino precisou de apenas quatro minutos para anotar o segundo, aos 31. Gabriel Jesus também deixou sua marca, aos 37, em posição de impedimento, ao finalizar para as redes.

Mas o dia era do argentino. Ele anotou seu terceiro gol na partida, aos 34. Antes disso, seu compatriota Nicolas Otamendi já marcara o quarto gol dos visitantes. Raheem Sterling selou a goleada aos 44 minutos, em cobrança de pênalti.

Diante de sua torcida, no Anfield Road, o Liverpool saiu atrás contra o Burnley, ao sofrer gol de Scott Arfield, numa falha da defesa, aos 27 minutos. Daí em diante, o time da casa impôs pressão e buscou o empate com Mohamed Salah aos 30. Até o apito final, o Liverpool dominou o rival e criou boas chances de gol, porém sem sucesso. Roberto Firmino e Philippe Coutinho foram titulares.

Pela mesma rodada, o Leicester City empatou com o Huddersfield Town por 1 a 1, enquanto o Southampton bateu o Crystal Palace por 1 a 0. O Newcastle United, reagindo no campeonato, bateu o Stoke City por 2 a 1. West Bromwich e West Ham empataram sem gols.

Veja Também

Comentários