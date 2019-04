Manchester City derrota Tottenham e reassume a liderança do Campeonato Inglês

Três dias depois de protagonizarem um dos jogos mais sensacionais da temporada pela Liga dos Campeões, Manchester City e Tottenham voltaram a se enfrentar, neste sábado, no Etihad Stadium, pelo Campeonato Inglês. E o time de Manchester voltou a vencer, desta vez, por 1 a 0, o que garantiu o retorno à liderança da competição com 86 pontos, um à frente do que Liverpool.

O City continua muito forte na briga pelo sexto título inglês de sua história. Na quarta-feira, a equipe de Pep Guardiola terá clássico de Manchester diante do United. Nas últimas três rodadas, os adversários são fracos: Brunley (dia 28), Leicester (dia 4 de maio) e Brighton (dia 12 de maio).

O City luta para conquistar a tríplice coroa na temporada, pois foi campeão da Liga Inglesa e está na final da Copa da Inglaterra contra o Watford.

A derrota foi preocupante para o Tottenham, apesar da vaga assegurada na semifinal da Liga dos Campeões, quando terá pela frente o Ajax, da Holanda. O time do técnico Mauricio Pochettino permaneceu com 67 pontos e pode perder o terceiro lugar na classificação para Arsenal e Chelsea, que somam 66 pontos cada. O Manchester United também pode esquentar ainda mais a briga, pois tem 64.

A exemplo do duelo do meio de semana, quando cinco gols foram marcados em 20 minutos de jogo, na vitória do City por 4 a 3, as equipes iniciaram em ritmo frenético. O coreano Son Heung-min quase abriu o placar logo aos dois minutos, mas o goleiro brasileiro Ederson impediu.

A resposta do City foi imediata. Em bela jogada, que teve início com o português Bernardo Silva pela direita, Aguero fez ótima assistência para Foden, de 18 anos, abrir o placar, de peixinho.

Daí para frente, o Manchester City seguiu com a iniciativa do jogo, mas o Tottenham foi muito perigoso nos contra-ataques. Destaque para o duelo entre Ederson e Son, com vantagem do arqueiro. No lance mais bonito, o asiático passou por quatro zagueiros e bateu para nova defesa do goleiro da seleção brasileira.

O segundo tempo foi disputadíssimo, com as duas equipes não desistindo de procurar o gol. Sterling teve chance de fazer o segundo do City, mas o goleiro argentino Gazzariga, que substituiu o francês Lloris, defendeu com o pé esquerdo. Do lado do Tottenham, a melhor chance foi com o brasileiro Lucas Moura, mas Ederson apareceu muito bem mais uma vez.