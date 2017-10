Malcom marca e Bordeaux empata; Olympique de Marselha vacila e fica no 3 a 3

O atacante brasileiro Malcom foi destaque neste domingo e marcou o gol do empate entre Bordeaux e Nantes, por 1 a 1, pela nona rodada do Campeonato Francês. Foi o seu quinto gol na competição - tem apenas um a menos do que Neymar, do Paris Saint-Germain.

Mas, embora jogasse em casa, o Bordeaux foi surpreendido quando o centroavante Préjuce Nakoulma abriu o placar para o Nantes no final do primeiro tempo. Mas, logo aos dois minutos da etapa final, o ex-jogador do Corinthians assegurou a igualdade.

Outra equipe a empatar neste domingo foi o Olympique de Marselha. Depois de abrir vantagem duas vezes e sofrer a virada, a equipe perdia para o Strasbourg até os 43 minutos do segundo tempo. O grego Konstantinos Mitroglou, então, marcou e assegurou a igualdade por 3 a 3, fora de casa.

Ainda neste domingo, contando com o apoio de sua torcida, o Montpellier teve certa tranquilidade para vencer o Nice por 2 a 0. Stephane Sessegnon e Isaac Mbenza marcaram os gols do triunfo já no segundo tempo.

Com os resultados que complementaram a nona rodada, o Olympique de Marselha está em quarto com 17 pontos, os mesmos do Nantes, quinto colocado. Já o Bordeaux vem em sétimo com 16, enquanto o Montpellier é o 11º, com 12.

Veja Também

Comentários