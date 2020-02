Mais rápido, Hamilton comanda dobradinha da Mercedes no 1ª dia de pré-temporada

A nova temporada da Fórmula 1 começou nesta quarta-feira da mesma forma que acabou a anterior. Dominante em 2019, a Mercedes abriu os testes de pré-temporada para 2020 na frente. Depois do finlandês Valtteri Bottas dominar a sessão da manhã, no circuito de Montmeló, em Barcelona, na Espanha, o inglês Lewis Hamilton foi o mais rápido da atividade da tarde.

Pela manhã, Bottas deu 78 voltas e fez o melhor tempo em 1min17s313. Depois do almoço, o hexacampeão mundial assumiu volante do novo modelo W11 e, após completar 94 giros durante as quatro horas da sessão, foi o mais rápido do dia, baixando de 1min17s, com a marca de 1min16s972, usando o pneu C2 (mais macio) - o finlandês utilizou o C3.

A terceira colocação desta quarta-feira ficou mesmo com o mexicano Sergio Pérez, da Racing Point, que fez o melhor tempo em 1min17s375 na sessão da manhã - o canadense Lance Stroll treinou à tarde e ficou com a 10.ª posição. O piloto do México chegou a liderar em boa parte do treino até Bottas cravar uma marca melhor.

Pela Red Bull, o dia foi só para o holandês Max Verstappen. Depois de 167 voltas - dono da maior quilometragem desta quarta-feira -, o piloto conseguiu o quarto melhor tempo com 1min17s516, obtido na sessão da tarde. Foi um pouco melhor que pela manhã, quando cravou 1min17s787. Ele ainda teve problemas com duas rodadas em voltas rápidas no meio do terceiro setor da pista de Montmeló.

O russo Daniil Kvyat foi o quinto com a AlphaTauri (1min17s698), à frente do espanhol Carlos Sainz Jr. com a McLaren (1min17s842). Ambos os pilotos fizeram seus tempos mais rápidos com o pneu C2. Logo atrás ficaram os dois carros da Renault, com o australiano Daniel Ricciardo em sétimo e o francês Esteban Ocon em oitavo.

A Ferrari, com o monegasco Charles Leclerc substituindo o alemão Sebastian Vettel devido a uma gripe, foi apenas o 11.º melhor na classificação geral desta quarta-feira. O piloto do Principado de Mônaco completou o equivalente a duas corridas (131 voltas), mas ficou mais de um segundo atrás de Hamilton (1min18s289).

Para a Williams, a pior equipe nos dois últimos anos, o primeiro dia de pré-temporada foi muito positivo, com o britânico George Russell terminando em nono lugar, completando 73 voltas durante a manhã - a melhor foi em 1min18s168.

As atividades de pista continuam nesta quinta-feira com mais duas sessões - pela manhã e à tarde - no circuito de Montmeló. O mesmo acontecerá na sexta, último dia desta primeira semana de pré-temporada da Fórmula 1.