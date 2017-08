Maior rival de Bolt no Mundial, De Grasse sofre lesão e fica fora de Londres

Maior candidato a desbancar Usain Bolt no Mundial de Atletismo, em Londres, o velocista canadense Andre De Grasse anunciou nesta quarta-feira que não competirá devido a uma lesão no tendão. O corredor de 22 anos registrou um dos melhores tempos da história nos 100 metros, prova mais prestigiada do atletismo, há menos de dois meses.

"Esta prova de 100 metros em Londres foi o meu foco durante todo do ano. Estou na melhor forma da minha vida e estava ansioso para enfrentar os melhores no Mundial", declarou o velocista, que anotou 9s69, em Estocolmo, em junho. O tempo é um dos melhores da história, mas não foi homologado como a melhor marca do ano porque teve o favorecimento do vento.

Em Londres, De Grasse era considerado o velocista com as maiores chances de "estragar" a despedida de Bolt. O jamaicano vai se aposentar ao fim do Mundial, que será disputado entre 4 e 13 deste mês. Ele tentará faturar mais uma medalha de ouro nos 100m e no revezamento 4x100m. Bolt é tricampeão mundial da prova mais veloz do atletismo.

"Não ter esta oportunidade é inimaginável para mim, mas é a realidade e eu tenho que encará-la. Estou triste por perder esta chance, mas estou jovem e vou voltar e estarei melhor do que nunca no futuro", lamentou De Grasse, que foi bronze nos 100m no Rio-2016 e prata nos 200 metros - Bolt é o recordista mundial e atual campeão olímpico das duas provas.

Em Londres, o canadense também pretendia brilhar nos 200m. Tem no momento a oitava marca do ano na distância.

