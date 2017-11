Maior goleador das Copas, Klose levará taça a palco do sorteio do Mundial de 2018

Maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 16 gols marcados, Miroslav Klose foi oficialmente confirmado pela Fifa, nesta terça-feira, como personagem de destaque do sorteio dos grupos do Mundial de 2018, que será realizado no próximo dia 1º de dezembro, na Rússia. O ex-atacante da seleção alemã foi escolhido para carregar ao palco do evento, no Palácio Estatal do Kremlin, em Moscou, o troféu que será dado ao mais novo campeão do mundo.

Aposentado dos gramados desde novembro do ano passado, o ex-jogador de 39 anos de idade comemorou a sua participação no sorteio da competição que será realizada em solo russo, depois de ter defendido a Alemanha em quatro edições da Copa, entre 2002 e 2014, sendo que na última delas, no Brasil, ajudou o seu país a se sagrar tetracampeão mundial.

"Por muitas razões óbvias, a Copa do Mundo contém memórias muito especiais para mim", afirmou Klose. "Eu me sinto muito honrado por ainda fazer parte da Copa do Mundo, mesmo depois de minha aposentadoria, e particularmente apresentar à Rússia e ao mundo este troféu que nós lutamos duramente para ganhar no Brasil em 2014", completou, por meio de declarações distribuídas pela Fifa nesta terça.

O ex-atacante ainda lembrou que o sorteio da Copa é um momento ímpar para o futebol mundial, tendo em vista a grande expectativa que gera por determinar o início do caminho das 32 seleções que estarão presentes na mais importante competição do esporte mais popular do planeta.

"O sorteio é um daqueles momentos em que você sabe que, por alguns poucos minutos, os olhos de todo o mundo do futebol estão no mesmo lugar. A expectativa que o sorteio cria é simplesmente incrível. Estive na Rússia para (acompanhar os preparativos para) a Copa das Confederações no começo deste ano e não tenho dúvidas de que o país vai entregar outro lindo evento enquanto se prepara para receber a Copa do Mundo em 2018", ressaltou Klose, se referindo à cerimônia que definirá os grupos do Mundial no início do próximo mês.

O sorteio vai determinar os integrantes dos oito grupos da Copa de 2018, sendo que cada um deles contará com quatro seleções. A posição dos países nos quatro potes do sorteio será baseada na atualização de outubro deste ano do ranking da Fifa, que também confirmou nesta terça que entre os oito assistentes que tirarão as bolinhas dos potes estará presente o ex-atacante Nikita Simonyan, de 91 anos, considerado uma lenda do futebol russo. Ele foi campeão olímpico como jogador da extinta União Soviética em 1956 e depois defendeu a nação na Copa do Mundo de 1958, vencida pelo Brasil.

A entidade que controla o futebol mundial também prometeu anunciar nas próximas semanas os outros sete assistentes do sorteio marcado para o dia 1º de dezembro.