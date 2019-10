Maior goleador da Europa no ciclo 2018/2019, Messi recebe sua 6ª Chuteira de Ouro

O craque Lionel Messi - Foto: Divulgação

Maior artilheiro de um torneio doméstico europeu na temporada 2018/2019, Lionel Messi recebeu nesta quarta-feira, em Barcelona, pela sexta vez em sua carreira o prêmio Chuteira de Ouro. Com 36 gols marcados em 34 partidas realizadas na edição passada do Campeonato Espanhol, o astro argentino também faturou essa honraria pelo terceiro ano consecutivo.

Com o seu excelente desempenho, Messi foi novamente decisivo para conduzir o Barça a mais um título nacional. Antes disso, o atacante ganhou esse prêmio nas temporadas 2009/2010 (34 gols), 2011/2012 (50), 2012/2013 (46), 2016/2017 (37) e 2017/2018 (34).

Ao balançar as redes em 36 ocasiões no último Espanhol, o artilheiro assegurou a Chuteira de Ouro e superou outros grandes goleadores da Europa, como por exemplo Kylian Mbappé, que marcou 33 vezes na campanha vitoriosa do Paris Saint-Germain na edição 2018/2019 do Campeonato Francês.

Ao receber o prêmio na cerimônia em que estiveram presentes o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, membros da diretoria e jogadores do clube catalão, como Luis Suárez e Jordi Alba, Messi voltou a exibir a sua habitual humildade ao dividir o mérito do seu feito com a sua equipe. "Sem meus companheiros eu não teria conseguido nenhum gol, isto (o prêmio) é de todos, é um reconhecimento para todo o time", ressaltou.

Na temporada passada, Messi também teve participação de destaque na Liga dos Campeões da Europa, com belos gols e grandes atuações, mas acabou amargando junto com o Barça a surpreendente derrota por 4 a 0 para o Liverpool no confronto de volta das semifinais, na Inglaterra, depois de a sua equipe ter aberto vantagem de 3 a 0 no duelo de ida.

Ao lembrar do torneio continental, o argentino tratou de exaltar o peso do Campeonato Espanhol, por meio do qual ele alcançou esta nova Chuteira de Ouro. "A Champions (Liga dos Campeões) é especial e todos os anos queremos ganhá-la, mas a Liga (Espanhola) é o (título) mais importante. É a competição que nos leva a estar bem na Champions e na Copa (do Rei), senão é muito difícil competir quando chegam o resto das competições. Nunca nos esquecemos de nenhum título, no Barça sempre optamos por (tentar ganhar) tudo", completou.

E se for levado em conta o desempenho em todos os torneios disputados na temporada passada, Messi fez um total de 51 gols, superando a marca dos 50 em um ciclo do futebol europeu também pela sexta vez em sua carreira. Nesta jornada 2018/2019, além das 36 bolas na rede contabilizadas no Espanhol, ele terminou como artilheiro maior da Liga dos Campeões, com 12 gols, e ainda marcou mais três na Copa do Rei. E esses 51 gols foram contabilizados em apenas 50 jogos.