Maior evento de MMA do Centro-Oeste acontece neste final de semana em Campo Grande

Serão realizadas 12 lutas, sendo 10 de MMA, com 3 disputas pelo cinturão, além de 2 disputas de jiu-jitsu - Divulgação

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) em parceria com a FMMA-MS realiza neste sábado (15) o Pantanal Figth Championship (PFC), maior evento de MMA do Centro-Oeste.

As competições acontecerão no Ginásio do Rádio Clube Campo em Campo Grande, a partir das 19h30. O evento está na sua 21ª Edição e vai contar com a presença de grandes nomes do esporte. Serão realizadas 12 lutas, sendo 10 de MMA, com 3 disputas pelo cinturão, além de 2 disputas de jiu-jitsu.

O primeiro "figth" pelo cinturão será entre Pedro Muralha, de Campo Grande, e William Cowboy, de São Paulo, na categoria até 120 kg.

A luta seguinte será entre os sul-mato-grossenses, Walker Wilson, de São Gabriel do Oeste, e Marcos Vinicius, de Paranaíba, na categoria até 70,5 kg.

O último combate pelo cinturão envolverá o carioca Luan Pedroso e o paulista Alan Gabriel pela categoria até 61,5 kg.

Os ingressos já estão sendo comercializados e os valores vão de R$ 20 a R$ 200. Os bilhetes podem ser adquiridos na loja R3 Street Wear, Naturaltem, Deck's restaurante e Galeria dos Esportes.

Mais informações pelo telefone (67) 9 9298-2870 ou (67) 9 9279-2323.