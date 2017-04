Maicon treina normalmente nesta 2ª e deve ser titular do Grêmio contra o Iquique

O volante Maicon treinou nesta segunda-feira e é opção do técnico Renato Gaúcho para o jogo contra o Deportes Iquique, do Chile, nesta terça, às 21h45, pela segunda rodada da Copa Libertadores. Será a estreia do time tricolor na Arena Grêmio, em Porto Alegre.

O treinamento foi realizado com portões fechados por cerca de 1 hora e 30 minutos. Depois, já com a presença da imprensa, foi possível observar o jogador no campo, junto com o grupo. Maicon havia ficado de fora das partidas contra o Veranópolis, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho, devido a um desconforto no joelho.

Alguns atletas não participaram da atividade desta segunda-feira. Foram os casos do zagueiro Kannemann, do atacante Pedro Rocha e do lateral-esquerdo Marcelo Oliveira, que correram ao redor do gramado, mas que não preocupam o treinador para o confronto pela competição internacional.

O Grêmio é o líder do Grupo 8 da Libertadores com três pontos - obtidos na vitória por 2 a 0 contra o Zamora, na Venezuela. O vice-líder da chave é o Guaraní, do Paraguai, que venceu o Deportes Iquique, na estreia, por 1 a 0, no Chile.

