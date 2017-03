Maicon, Rodrigo Caio e Cícero são relacionados e reforçam São Paulo no clássico

Depois de encerrar neste sábado a preparação do São Paulo com um trabalho tático, o técnico Rogério Ceni divulgou a lista de 22 jogadores relacionados para o clássico contra o Corinthians, domingo, no Morumbi, às 16h, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

E a lista contou com três boas novidades. Maicon, por exemplo, recuperou-se de uma entorse no tornozelo esquerdo, voltou a ser relacionado após seis partidas e deve formar a zaga titular com Rodrigo Caio, outro defensor que está novamente à disposição - com uma entorse no joelho, ele perdeu os últimos dois jogos.

O outro reforço é o meio-campo Cícero, recuperado de um torcicolo que o afastou do jogo contra o Botafogo-SP. Wesley, por outro lado, embora tenha treinado durante parte da semana, ainda aprimora a parte física após sofrer uma artroscopia no joelho. Assim, permanece fora.

Outros desfalques são o goleiro Sidão, com uma lombalgia, e o lateral-direito Bruno, com um entorse no tornozelo direito, além de Lucas Pratto, Buffarini e Cueva, convocados por suas respectivas seleções para a disputa das Eliminatórias.

Confira a lista de jogadores relacionados no São Paulo:

Goleiros - Denis e Renan Ribeiro.

Defensores - Junior Tavares, Breno, Douglas, Maicon, Lucão, Lugano e Rodrigo Caio.

Meio-campistas - Araruna, Cícero, João Schmidt, Jucilei, Lucas Fernandes, Thiago Mendes, Shaylon e Wellington.

Atacantes - Luiz Araújo, Chavez, Gilberto, Wellington Nem e Neilton.

